Modla menom Amazon: Američania dúfajú, že ich obchodný gigant ochráni pred rastúcou cenou liekov

dnes 11:15 -

Amazon nemusí mať veľa skúseností z oblasti zdravotnej starostlivosti, ale jeho reputácia kvalitného zákazníckeho servisu a nízkych cien apeluje na amerických spotrebiteľov, pre ktorých náklady na lieky na lekársky predpis sa postupne dostávajú mimo kontroly.



Keď sa analytici Deutsche Bank pýtali, čo by spotrebitelia uprednostnili v lekárni Amazonu, 55 % opýtaných, členov Prime, a 79 % ľudí bez predplatného, by uprednostnilo nižšie ceny pred rýchlym dodaním, či dostupnosti v miestnom obchode Whole Foods alebo inej maloobchodnej predajni. Na otázku, akú veľkú zľavu by očakávali, 49 % členov Prime uviedlo, že 10-20 % a 41 % z tých, ktorí nepatria do klubu odpovedalo, že viac ako 30 %.

Amazon vstúpil do farmaceutického priemyslu v júni, keď kúpil spoločnosť PillPack na predpisovanie liekov za miliardu dolárov. PillPack má lekársku licenciu v 49 štátoch USA. Amazon v januári uviedol, že vstupuje do spolupráce s JPMorgan a Berkshire Hathaway v snahe znížiť náklady na zdravotnú starostlivosť pre viac ako 1 milión zamestnancov. "Veríme, že je otázkou, kedy a kde - a nie či vôbec- Amazon vstúpi aktívnejšie do oblasti zdravotníctva," uviedli výskumní pracovníci Deutsche Bank v správe z 10. septembra.





Najväčší záujem o lieky cez Amazon preukázali mladí ľudia, ale analytici Deutsche Bank boli prekvapení, že to boli aj starší ľudia. Viac ako polovica respondentov vo veku 65 rokov a starších uviedla, že sú ochotní nakupovať lieky na predpis prostredníctvom Amazonu.

Optimizmus, že by Amazon dokázal znížiť ceny liekov, by mohol vysvetliť aj to, prečo ľudia bez zdravotného poistenia mali najväčší záujem o zakúpenie liekov touto cestou. Medzi nepoistenými respondentmi v prieskume Deutsche Bank, až 89 % členov Prime a 82 % ľudí bez Prime odpovedalo, že by si kúpili lieky na predpis cez Amazon.