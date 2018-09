Zavádzaniu ekoinovácií by mohlo pomôcť aj zelené verejné obstarávanie

dnes 12:01 -

Vývoj v oblasti zavádzania ekoinovácií by mohli pozitívne ovplyvniť kroky smerujúce k podpore na strane dopytu. Pomôcť by mohlo napríklad zelené verejné obstarávanie v prípade verejných inštitúcií. Pre TASR to uviedla vedúca oddelenia medzinárodných projektov Slovak Business Agency (SBA) Jana Bieliková.

Väčšina malých a stredných podnikov (MSP) na Slovensku podľa Bielikovej stále nie je ochotná podstúpiť proces implementácie ekoinovácií. Podnietiť firmy k týmto krokom by mohlo napríklad zelené verejné obstarávanie v prípade verejných inštitúcií.

Slovensko sa v Národnom akčnom pláne pre zelené verejné obstarávanie na roky 2016 – 2020 zaviazalo dosiahnuť 50 % podiel zrealizovaných zelených zákaziek orgánmi štátnej správy z celkového objemu nimi uzatvorených zmlúv pre vybrané skupiny produktov, pripomenula Bieliková. "V roku 2016 však podľa Informácie o implementácii Národného akčného plánu pre zelené verejné obstarávanie za rok 2016 tvorili zelené zákazky iba 3,5 % z celkového počtu zákaziek a 7,9 % z hodnoty obstarávaných tovarov a služieb," dodala.

Na správanie podnikov v tomto smere vplýva aj legislatíva. Ide najmä o reguláciu zohľadňujúcu ochranu životného prostredia, ale podľa Bielikovej je potrebné brať do úvahy aj vplyv legislatívy z iných oblastí, napríklad ochranu spotrebiteľa, čo môže viesť k vzniku protichodných požiadaviek jednotlivých predpisov.

Environmentálne aspekty a ekodizajn nie sú podľa prieskumu realizovaného v rámci projektu Moveco z pohľadu výrobcov na prvom mieste dôležitosti. Na druhej strane, sú však tieto aspekty v súčasnosti strategicky presadzované Európskou úniou. Vzniká tak nesúlad medzi prioritami, respektíve požiadavkami, a prispôsobením výrobcov v praxi, upozornila Bieliková.

Pojem ekoinovácie zahŕňa inovácie v oblasti environmentálne ohľaduplnej výroby, respektíve poskytovania služieb. Podľa Bielikovej ide o inovácie, ktoré sa v rámci svojho životného cyklu štandardne začínajú zvýšením nákladov podniku predtým, ako sa dostaví ich pokles v dôsledku zefektívnenia procesu ich aplikácie nielen v podniku, ale aj v rámci prostredia mimo neho. Ako ekoinováciu možno označiť aj úpravu určitého procesu vo firme alebo inováciu časti produktu či služby, skonštatovala.