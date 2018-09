Slovenská ekonomika v druhom štvrťroku stúpla o 4,2 %

Zdroj: SITA

Hospodárstvo Slovenska stúplo v druhom štvrťroku tohto roka v stálych cenách o 4,2 %. Informoval o tom Štatistický úrad SR (ŠÚ), ktorý tak mierne navýšil svoj rýchly odhad hospodárskeho rastu za druhý štvrťrok z polovice augusta o 0,1 percentuálneho bodu. Na Slovensku sa pritom od apríla do júna vyprodukoval hrubý domáci produkt (HDP) v objeme 22,635 mld. eur, čo v bežných cenách znamenalo medziročný nárast o 6,8 %. Medzikvartálne v druhom štvrťroku oproti prvému štvrťroku HDP po sezónnom očistení stúpol o 1,1 %.

Rast hospodárstva v druhom kvartáli ovplyvnil podľa štatistikov najmä zahraničný dopyt. Vývoz výrobkov a služieb sa medziročne zvýšil o 8 %, čo bolo o 8,3 percentuálneho bodu viac ako v rovnakom období minulého roka. Rástol aj domáci dopyt, keď v porovnaní s druhým štvrťrokom minulého roka stúpol o 4,3 %. Na jeho zvýšení sa podieľala hlavne tvorba hrubého kapitálu s rastom o 10,8 %, z čoho tvorba hrubého fixného kapitálu vzrástla až o 20,4 %. Rast výdavkov na konečnú spotrebu v úhrne sa medziročne spomalil, vo verejnej správe dosiahol 2,5 %, v domácnostiach a v konečnej spotrebe neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam zhodne 2,2 %. Dovoz výrobkov a služieb bol vyšší o 7,8 %.

Hlavným ťahúňom hospodárskeho rastu v druhom štvrťroku tak boli podľa analytikov najmä investície, ktoré oživujú v súlade s ekonomickým cyklom a čistý export, ktorý benefitoval z novej produkcie automobilov. „Investície medziročne vzrástli až o 20 %. Ťahúňom sú najmä investície v automobilovom priemysle, ktoré presiahli 1 mld. eur a zaznamenali svoju najvyššiu úroveň v histórii,“ konštatoval vo svojom komentári Inštitút finančnej politiky (IFP).

Na druhej strane však spomalila spotreba domácností, čo podľa IFP nezodpovedá fundamentom trhu práce ani rastu úverov v ekonomike. „Hoci mzdy rastú nad očakávania rýchlo, celkové disponibilné príjmy obyvateľstva podľa štatistík zaostávajú,“ uvádza inštitút.

Ako dodal analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák, za spomalením spotreby domácností môže byť aj presunutie časti tržieb do prvého kvartálu vplyvom efektu Veľkej noci. Aj bez tohto efektu by však spotreba domácností domácností vykázala v porovnaní s úvodom roka spomalenie. „Úvod tretieho štvrťroka však naznačuje, že časť spomalenia rastu spotreby by mohla mať len dočasný charakter,“ konštatoval Koršňák.

Analytici pritom naďalej očakávajú, že hospodársky rast Slovenska by za celý tento rok mal dosiahnuť úroveň 4 %. „Tento rok by rast mali ťahať najmä investície a spotreba a v budúcom roku najmä vývozy, keďže by mala pribudnúť výroba a vývozy automobilového závodu Jaguar,“ dodala analytička Slovenskej sporiteľne Katarína Muchová.

Hrubá pridaná hodnota v druhom štvrťroku dosiahla objem 20,302 mld. eur a medziročne vzrástla o 4 %. Jej vývoj ovplyvnil rast vo väčšine odvetví, z toho najmä v pôdohospodárstve o 11,1 %, stavebníctve o 7,7 %, veľkoobchode a maloobchode, oprave motorových vozidiel a motocyklov, doprave a skladovaní a v ubytovaní a stravovaní o 4,8 %, verejnej správe, vzdelávaní, zdravotníctve a sociálnej pomoci o 4,5 % a v priemysle o 4,3 %. Vyššiu pridanú hodnotu vytvorili aj odvetvia umenie, zábava a rekreácia, ostatné činnosti o 4,2 %, činnosti v oblasti nehnuteľností, ako aj odborné, vedecké a technické činnosti zhodne o 4 % a informačné a komunikačné činnosti o 3,8 %. Pridaná hodnota sa znížila len vo finančných a poisťovacích činnostiach o 10,7 %. Rastúci trend sa udržal aj pri výbere čistých daní z produktov o 6,3 %.

Za celý prvý polrok sa tak na Slovensku vytvoril hrubý domáci produkt v objeme 43,096 mld. eur a v bežných cenách medziročne stúpol o 6,3 %. V stálych cenách slovenská ekonomika oproti prvému polroku minulého roka vzrástla o 3,9 %.