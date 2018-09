Ako získať pekný plat: Nie je to len o vzdelaní a voľbe práce

Zdroj: Moneyish

Autori štúdie dali účastníkom možnosť výberu. Mohli okamžite získať menšiu sumu peňazí (500 USD), alebo neskôr, do jedného roka, vyššiu sumu (napríklad 1 000 USD). Cieľom bolo zistiť, či účastníci sú ochotní čakať a získať väčšiu výhodu neskôr. Nakoľko sú schopní oddialiť tento druh uspokojenia.

"Na predpoveď budúceho príjmu sa využívajú najrôznejšie veci. S využitím strojového učenia bola naša štúdia prvá, ktorá vytvorila určité poradie faktorov, ktoré budúci príjem ovplyvňujú," povedal autor štúdie Dr. William Hampton, ktorý aktuálne pôsobí na univerzite v sv. Gallene vo Švajčiarsku. Štúdia zahŕňala 2500 ľudí vo veku od 25 do 65 rokov, ktorí mali príjmy od 10 000 USD do 235 000 USD, vzdelanie od základného až po doktorandský stupeň a pochádzali z rôznych etník.

Faktory, ktoré predpovedajú príjmy, vedci zoradili podľa dôležitosti

1. Zamestnanie

2. Vzdelanie

3. Región

4. Pohlavie

5. Akceptovanie oneskoreného uspokojenia

6. Etnická príslušnosť

7. Výška

8. Vek a rasa





Vo všeobecnosti platí, že čím máte vyššie vzdelanie, tým viac zarábate a určité povolania, najmä mnohé pracovné miesta v oblasti technológií, sú oveľa lukratívnejšie než iné. Región sa spája s určitými mestami, ktoré sú platy všeobecne vyššie, ako v iných. Pohlavie, rasa a etnická príslušnosť, tiež zohráva úlohu , čiastočne kvôli diskriminácii, ale vo všeobecnosti muži zarábajú viac ako ženy a belosi dostávajú viac ako iné rasy.

A ako sa dostalo do rebríčka akceptovanie oneskoreného uspokojenia? Jeho vplyv na príjem je v tom, že nižšia schopnosť akceptácie koreluje s "inými nežiaducimi životnými voľbami", píšu vedci. Tí, ktorí nie sú schopní posunúť pocit uspokojenia do blízkej budúcnosti, sú pravdepodobnejšie závislí na návykových látkach, ako je alkohol, opiáty, sú to patologickí hráči s narušeným duševným zdravím a nižšou inteligenciou. "Jednou z možností je, že odmietanie oneskoreného uspokojenia signalizuje kaskádu negatívnych správaní, ktoré vykoľajujú jednotlivcov z celoživotného vzdelávania a môžu v konečnom dôsledku zabrániť nástupu na určité lukratívne pracovné miesta," píšu vedci.





Ďalším prekvapujúcim faktorom, ktorý predpovedá váš budúci príjem je výška vašej postavy. Autori štúdie poznamenávajú, že človek vyššej postavy môže byť vnímaný, že má "väčšie sebavedomie a je sociálne akceptovanejší, čo vedie k vyššej objektívnej a subjektívnej výkonnosti práce, čo zase vedie k zlepšeniu kariérneho úspechu a napokon k vyššej kompenzácii."

Ak sa ako rodič snažíte už dnes ​​maximalizovať budúci príjem vašich detí, Dr. Hampton má pre vás jednu radu. "Ak chcete, aby vaše dieťa raz dobre zarábalo, mali by ste ich naučiť, že namiesto okamžitej menšej odmeny sa oplatí čakať na väčšie. Pravdepodobne sa to ľahšie povie, ako urobí, pretože len veľmi málo ľudí by dobrovoľne na niečo čakalo. Naše výsledky ale naznačujú, že tí, ktorí rozvíjajú schopnosť odďaľovať potešenie, pravdepodobne investujú do vlastného potenciálu."