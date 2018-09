Goldmani: V nasledujúcich 6 mesiacoch klesnú akcie Tesla o 30 %, kvôli nárastu konkurencie

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 10:19 -

"V našom strednodobom až dlhodobom výhľade pre odvetvie vidíme, že pre Teslu bude čoraz náročnejšie predávať svoje produkty, kvôli rastúcemu segmentu EV zo strany tradičných výrobcov aj začínajúcich firiem v čase, kedy sa ukázali problémy s dosiahnutím výrobnej kapacity spoločnost," napísal analytik David Tamberrino v poznámke pre klientov. "Spoločnosť bude čeliť tlaku na svoju vedúcu pozíciu v oblasti EV, keď sa uchytí konkurencia."

Akcie Tesla spadli v utorok o 4,2 %.

Tamberrinov šesťmesačný výhľad pre cenu akcií spoločnosti Tesla je na úrovni 210 USD, čo predstavuje 30 % pokles voči piatkovej uzatváracej cene. Analytik poznamenal, že v najbližších niekoľkých rokoch očakáva značný počet elektrických vozidiel od veľkých automobiliek - vrátane Audi, BMW, Jaguár a Porsche. "S regionálnymi mandátmi a sprísnením noriem CO2 sa dá očakávať, že tradiční i noví účastníci budú v najbližších rokoch uvádzať na trh elektromobily – veľký nárast by mal byť začiatkom roka 2020. Celkovo zastávame medvediu pozíciu čo sa týka Tesly, pri schopnosti spoločnosti dosahovať výrobné ciele / marže a udržiavať FCF [free cash flow]."

Minulý mesiac Goldman Sachs pozastavila obchodovania s akciami Tesla, keď banka uviedla, že vystupuje ako finančný poradca "v súvislosti so záležitosťou, ktorá je pre automobilku zásadná". Takéto vyhlásenie prišlo v čase, keď Musk otvoril vášnivú diskusiu s úvahou, že by firma mala prejsť do súkromných rúk. Odvtedy sa ale veci zmenili a spoločnosť zostáva verejne obchodovaná.