Zavedieme 25-percentné clo na každé auto z Európskej únie

Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Spojené štáty zavedú na autá z Európskej únie 25-percentné dovozné clo. Jeho vyhlásenie prišlo len niekoľko hodín potom, ako denník The Wall Street Journal informoval, že podľa amerického ministra obchodu Wilbura Rossa správa o plánovaných dovozných clách na autá bude známa neskôr než v auguste, čo bol pôvodne plánovaný termín.

"Zavedieme 25-percentné clo na každé auto prichádzajúce do USA z Európskej únie," povedal Trump na stretnutí so svojimi priaznivcami v štáte Západná Virgínia. Informovala o tom stanica CNBC.

Ross predtým pre The Wall Street Journal uviedol, že správa o plánovaných dovozných clách na autá nebude podľa všetkého zverejnená do konca augusta, pretože v súčasnosti ešte stále prebiehajú rokovania s Mexikom, Kanadou aj Európskou úniou. Ross zároveň dodal, že skúmanie materiálov dodaných automobilkami, ktoré sa k plánovaným clám vyjadrujú, trvá o niečo dlhšie, než sa pôvodne očakávalo.