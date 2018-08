Škaredé vyjadrenia o prepade meny: Stovky účtov v sociálnych médiách pod dohľadom

Zdroj: CNBC

Líra za tri dni stratila 30 percent svojej hodnoty a od začiatku tohto roka klesla voči doláru o viac ako 40 percent v dôsledku obáv investorov z nezávislosti centrálnej banky a zhoršujúceho sa diplomatického vzťahu s USA.

Zákrok vlády voči vyjadreniam na sociálnych médiách len podporujú tvrdenia tureckého prezidenta, že USA a ďalšie krajiny vyhlásili Turecku "hospodársku vojnu". Prokuratúra prisľúbila podniknúť kroky proti všetkým novinám, médiám a komentárom v sociálnych médiách, ktoré uznajú, že podkopávajú turecké aktíva.

Hon na sociálne médiá v Turecku drží kurz prezidenta, ktorý v posledných rokoch vystúpil voči miestnym médiám, nechal zatknúť množstvo novinárov a ukončil mnohé tituly. Erdoganova vládnuca strana má značnú kontrolu nad médiami a podľa niektorých z nich dostáva dve tretiny vysielacieho času v televíznom vysielaní. Podľa výboru pre ochranu novinárov, má Turecko najvyšší počet uväznených žurnalistov na svete. "Robili to aj predtým a snažili sa kontrolovať informačnú oblasť okolo meny, aby sa znížili riziká bánk," uviedol Timothy Ash, stratég pre rozvíjajúce sa trhy spoločnosti Bluebay Asset Management pre televíziu CNBC. Namiesto toho, aby ponúkli jasný plán na stabilizáciu líry, Erdogan vyzýva svojich krajanov, aby v rámci "národného boja" ponúkli svoje doláre, eurá a zlato, za líru.







Mnohí obyčajní Turci sa ale reportérom CNBC priznali, že ľutujú, že nemajú viac zahraničnej meny, pretože ich vlastná stratila na hodnote. Asi 50 % vkladov v tureckých bankách je v cudzej mene. "To nie je žiaden špekulatívny útok na Turecko, len trhy sa správajú racionálne," dodal Ash.

"Teraz, keď je ekonomika politická, nie je prekvapením, že sa snažia odstrániť všetku nepohodlnú diskusiu," povedal Marcus Chenevix, analytik TS Lombard, pre CNBC na margo novej kampane tureckej vlády. Štát sa podľa neho pokúša dostať pod kontrolu všetku on-line politickú diskusiu. "V menovej kríze sú to nakoniec obyčajní ľudia, ktorí majú rozhodnutie v rukách. Run na menu nie je spôsobený zahraničnými špekulantmi, to obyčajní ľudia chodia do miestnej zmenárne a nakupujú pár dolárov. Vláda to vie, a veľmi sa snaží to zastaviť," dodal Chenevix.