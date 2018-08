Rodičovstvo vám zmení život, aj finančne

Zdroj: awealthofcommonsense

V každej finančnej publikácii o ekonomickom pozadí výchovy detí nájdete vyčíslenie, koľko vyjde dieťa od jeho narodenia do dosiahnutia veku dospelosti. Táto často zarážajúco vysoká suma, ktorá zahŕňa náklady na starostlivosť o deti alebo stratený príjem rodiča, ktorý sa zriekne práce, aby zostal doma s deťmi, je ale často v skutočnosti ešte omnoho vyššia. Deti vás prinútia k upraveniu vašich výdavkových návykov. Nemáte už toľko času na seba (čo je vlastne oslobodzujúce), takže nemusíte míňať na seba toľko peňazí. Nemôžete tak často chodiť s priateľmi von, čo je opäť trocha oslobodzujúce, pretože čím ste starší, tým menej máte potrebu po večeroch sa socializovať. Ale na strane druhej, no nekúpte deťom to, čo majú v kolektíve už všetci ich rovesníci.



Zážitok za všetky drobné

Pripravte sa na sústavný boj, budete hľadať správnu rovnováhu medzi poskytnutím pekného života a rozmaznávaním. Musíte v deťoch prebudiť pocit vďačnosti za to, čo dostávajú. Majte ale na pamäti, že mnohé z najlepších zážitkov sú buď celkom lacné alebo úplne zadarmo. Deti sa môžu zabaviť takmer kdekoľvek. Nemusia to byť finančne náročné výlety, podobne s úsmevom na tvári môže skončiť aj návšteva miestnej cukrárne. Skúsenosti nemusia byť drahé na to, aby zostali navždy v pamäti.

Automatizácia pravidelných platieb

Pri deťoch je automatizácia vašich financií dôležitejšia než kedykoľvek predtým. Hoci ste možno doteraz neboli zástancami finančného autopilota na automatizáciu platieb, život s deťmi sa stáva oveľa chaotickejším a preto by ste mali rátať aj s malými obeťami v podobe zbytočných poplatkov za neskoré alebo meškajúce platby. Automatické platby faktúr je jednoduchý, ale veľmi efektívny spôsob, ako sa nedostať do finančných komplikácií.



Úspora peňazí

Sporenie nie je všetko. Hlavne ak ide na úkor rodiny. Deti vám zmenia spôsob, ako ste do vtedy rozmýšľali o úsporách a výdavkoch. Je iné, ak dokážete zo svojho príjmu odkladať v mladom veku ako single, ale životný štýl človeka s malými deťmi je už o niečom inom. Kým bezdetný človek môže mať pocit viny, ak minie príliš veľa peňazí na niektoré veci, pretože namiesto okamžitého potešenia si dokázal v hlave zrovnať, koľko by mu tieto peniaze mohli zarobiť počas niekoľkých desaťročí, pri deťoch už ide pocit viny bokom.





Výdavky na pohodlie

Ide o dobre vynaložené peniaze za niečo, čo by ste ešte pred pár rokmi zatracovali. Kúpite si službu, ktorá za vás urobí to, čo ste doteraz zvládli aj sami. Vy ale chcete získať voľný čas, povinnosti presunúť na niekoho iného a tých pár hodín radšej stráviť so svojou rodinou. Nákup voľného času je skvelá investícia. Ale pokiaľ ide o pohodlie, je tu ešte jedna vec. Keď vaše deti budú mať 3 alebo 4 roky, začnú sa premiestňovať do vašej manželskej postele uprostred noci. Ak máte deti a nemáte poriadnu dvojposteľ, rýchlo to napravte.

Finančná pomoc

Veľmi ľahko sa stane, že rodičia kvôli deťom stratia svoj finančný vankúš, rezervu na horšie časy. V podstate ani nie je možné sa finančne pripraviť na to, aby ste mali deti. Väčšina ľudí má čo robiť, keď sa má finančne postarať sama o seba. Určite by ale rodičia nemali v prinášaní obetí zájsť priďaleko. Vlastné úspory na dôchodok by nemali predstavovať zdroj financovania inej veci. Na druhej strane je ale pochopiteľné, že mnohí rodičia dokážu obetovať svoje vlastné finančné blaho, len aby pomohli svojim deťom dostať sa do života. Pravdepodobne má takáto pomoc väčší vplyv na stav úspor, než si väčšina z nás uvedomuje.

Život nie je statický, takže sa časom zmenia aj vaše povinnosti, priority, výdavky, ciele úspor alebo rizikový profil. Mali by sme si ale pripomenúť, že v živote je všetko o rovnováhe - výdavky vs. úspory, momentálne uspokojenie vs. oneskorené uspokojenia, čas strávený prácou vs. čas strávený s rodinou a veci, ktoré potrebujeme vs. veci, ktoré chceme.