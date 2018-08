Čína vyzvala USA, aby bezpečnostné obavy nevyužili na brzdenie investícií

dnes 11:01 -

Čína vyzvala Washington, aby nezneužil bezpečnostné obavy na zabrzdenie podnikateľskej aktivity. Reagovala tak na to, že prezident Donald Trump v pondelok podpísal zákon, ktorý rozširuje právomoci Výboru pre zahraničné investície v USA (CFIUS). "USA by mali k čínskym investorom pristupovať objektívne a čestne a mali by sa vyhnúť tomu, že z posudzovania národnej bezpečnosti urobia prekážku pre investičnú spoluprácu čínsko-amerických firiem," uviedlo v utorok vo vyhlásení ministerstvo obchodu Číny.

Zákon rozširujúci kompetencie CFIUS je výsledkom sťažností, že čínske firmy využívajú medzery v americkej legislatíve a nečestne získavajú technológie a potenciálne citlivé informácie. Právomoci CFIUS sa rozširujú aj na firmy vlastniace menšinový podiel vo firme, ktorá realizuje nákup. Zákonodarcovia, ktorí vlani zákon navrhli, vyjadrili obavy z toho, že čínske firmy využívajú spoločné podniky na získanie prístupu k citlivým technológiám.

Vlády iných krajín sú tiež znepokojené pre zvyšujúce sa čínske investície a získavanie technológií, ktoré môžu mať vojenské využitie alebo sa považujú za významné ekonomické aktíva. Britská vláda minulý mesiac ohlásila návrh na rozšírenie jej právomocí pri blokovaní zahraničných akvizícií, ktoré vyvolávajú bezpečnostné obavy. Týkať sa to má akvizícií, pri ktorých zahraničný investor získava už 25 percent firmy.