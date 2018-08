Klub 500 očakáva ďalšie rokovania na tému znižovania daní a odvodov

dnes 17:16 -

Slovenská vláda by mala znova začať komunikovať so zamestnávateľmi na tému zníženia odvodového zaťaženia. Myslí si to Klub 500. „Vítame snahu predstaviteľov vládnej koalície komunikovať na túto tému. Ďalší priestor na znižovanie vidíme najmä pri zamestnancoch s nízkymi príjmami,“ uviedol Klub 500, ktorý združuje veľkých zamestnávateľov.

Klub 500 verí, že komunikácia so zamestnávateľmi bude pokračovať aj naďalej a jej výsledkom bude návrh opatrení, ktoré znížia celkové daňovo-odvodové zaťaženie zamestnancov. „Len intenzívnou komunikáciou predstaviteľov vlády so zamestnávateľmi je možné očakávať návrhy opatrení, ktoré zabezpečia trvalý ekonomický rast. Sme pripravení v takejto komunikácii pokračovať s cieľom nastaviť stabilný a udržateľný systém daní a odvodov, bez neustálych zmien,“ konštatoval Klub 500.