Vládne garancie so smutným koncom: Ako pôžičky zmenili rojkov na rozzúrených demonštrantov

Zdroj: QZ;AFP

Foto: SITA/AP;YT/New China TV;FT

dnes 0:07 -

V ostatných rokoch zástupcovia čínskej strednej triedy čoraz viac vkladali svoje úspory do platobných platforiem typu peer-to-peer, ktoré sľubovali vysoké výnosy. V dôsledku nárastu snahy obmedziť finančné riziko a jeho vplyv na čínsku ekonomiku, finanční regulátory sprísnili pravidlá pre tieto platformy a tak mnohí skončili bez akejkoľvek, nie vysokej, návratnosti investícií.



Jednou z takýchto bola aj Yonglibao, platforma na ktorej podľa South China Morning Post objem transakcií dosiahol 7,6 miliárd juanov (1,1 miliardy dolárov). Číňania vo vidine rýchleho zisku neváhali vložiť všetko čo mali. Zopár z nich sa zišlo na proteste v Pekingu, kde chceli od vlády, aby im pomohla získať späť peniaze z desiatok P2P platforiem, ktoré minulý mesiac zavreli svoje kancelárie. Namiesto toho sa dočkali stovky uniformovaných policajtov, ktorí uzamkli oblasť, hliadkujúc v blízkosti centrálnej banky a regulátorov cenných papierov kde kontrolujú preukazy totožnosti. Viac ako 120 autobusov odvážalo nespokojných demonštrantov z tejto oblasti preč, uviedla agentúra AFP.





Platformy P2P dnes môžu vyzerať ako podvod, ale kedysi boli povýšené na inovatívne finančné nástroje vysoko postavenými čínskymi úradníkmi a veľkými technickými firmami. Dokázali presvedčiť ľudí, vrátane slobodných matiek a mladých, ktorí sa snažia získať peniaze na kúpu bytu, aby do nich vložili svoje peniaze. V roku 2015 čínsky premiér Li Keqiang a bývalý guvernér čínskej centrálnej banky Zhou Xiaochuan verejne P2P odprezentovali ako spôsob, ako rozvíjať internetové financovanie a podporovať malé a stredné podniky. V porovnaní s tradičným bankovým systémom má P2P nižšiu nastavenú investičnú hranicu a ponúka možnosť aj pre tých, ktorí nemajú dostatočne dlhú kreditnú históriu, šancu získať finančné prostriedky oveľa jednoduchšie. Verejná podpora tohto sektora pomohla vytvoriť milióny malých poskytovateľov úverov a Číne dosiahnuť najväčší trh pôžičiek P2P na svete s objemom úverov vo výške 1,2 bilióna jüanov (175 miliárd USD). Počet P2P firiem narástol z 10 v roku 2010 na viac ako 3 000 v roku 2015, podľa správy singapurskej DBS Bank. Ale keďže sa na trh dostalo postupne viac a viac hráčov, niektorí začali sľubovať úrokové sadzby oveľa vyššie ako konkurencia. V porovnaní s úrokovou sadzbou nižšou ako 2 % v čínskych bankách, mnoho P2P platforiem sľúbilo návratnosť 10 %. Tiež začali sľubovať investorom lepšie výnosy, ak dokážu zapojiť viac ľudí do ich siete.

Jedna P2P platforma sľubovala až 60 % zisk, až kým jej zakladateľ s peniazmi neutiekol a oklamaným ľuďom zostala dlžná viac ako 200 miliónov juanov (29 miliárd dolárov). Tento mesiac Guo Shuqing, predseda Čínskej bankovej a poisťovacej regulačnej komisie, vydal prísne upozornenie. "Ak je sadzba vyššia ako 6 %, malo by to vyvolávať otázky, keď 8 % už je to nebezpečný signál a pripraviť sa na stratu všetkých vkladov môžete ak je to viac ako 10 %."





Správa DBS uviedla, že toto rizikové poskytovanie úverov počítalo s tým, že typický dlžník P2P bude vo veku 20 až 39 rokov s krátkou kreditnou histório a bude zarábať 300 až 1200 dolárov mesačne. Nedostatok transparentnosti v tom, ako platformy používali spoločné peniaze na pôžičky, znemožnilo investorom posúdiť, čo sa v skutočnosti deje. Aj cenzurovaný internet v Číne mohol zohrať určitú úlohu, keď sa k občanom nedostali úplné informácie.

Jednou z obetí je aj Zhang Xue, 47-ročná žena, do P2P platforiem vložila po smrti manžela všetky peniaze, šlo o úspory v hodnote 3,8 milióna juanov (550 000 dolárov). Je len jednou zo 400 obetí kolapsu Touzhijia, platformy P2P, ktorá minulý mesiac skrachovala s dlhmi vo výške 26 miliónov juanov (3 milióny dolárov). Touzhijia patrila k 221 platformám P2P, ktoré neslaávne skončili v júli tohto roka. Ďalších 217 takýchto prípadov registrujú už aj v roku 2017.

Studená sprcha prichádza po tom, čo Čína začala sprísňovať pravidlá pre veriteľov typu peer-to-peer v auguste 2016 ako súčasť celkového úsilia znížiť systémové finančné riziko a špekulácie a regulovať sektor tieňového bankovníctva. Tieto snahy zahŕňali obmedzovanie kapitálových tokov čínskych podnikateľských skupín v zámorí do iracionálnych investícií, postavenie kryptomien mimo zákon, aj snahu o zníženie dlhu neefektívnych štátnych organizácií. Prísnejšia regulácia bola tiež odpoveďou na predchádzajúce prípady podvodov. "Čínska vláda vydala od júla celú sériu nových finančných predpisov a pravdepodobne prídu ďalšie, vrátane regulácie odvetvia P2P pôžičiek, už v nadchádzajúcich týždňoch," uviedol Yuanxin Liao, šanghajský analytik z poradenskej spoločnosti Control Risks. "Obavy protestujúcich, ako aj mnohých investorov, ktorí sú vystavení rovnakým rizikám, sú veľmi pravdepodobne kľúčovým faktorom pri navrhovaní politiky," dodal.





Peking teraz žiada, aby firmy museli preukázať, že si vybrali depozitnú banku na dohľad nad finančnými prostriedkami a že okrem iného plne zverejňujú informácie o používaní prostriedkov z fondu. Platiť to má od júna tohto roku, preto sa s blížiacou sa lehotou rozhodlo ukončiť svoju činnosť čoraz viac firiem. Panike prepadli aj investori, začali sťahovať svoje vklady. Nastal začarovaný kruh a niekoľko platforiem už vyšetruje polícia. V správe DBS sa uvádza, že počet P2P platforiem sa znížil z približne 1800 na 300.



V zúfalstve sa ľudia zo všetkých častí Číny začali tajne organizovať, aby sa vybrali do Pekingu. Demonštrantom v Číne hrozí nielen zadržanie, ale aj neustály dohľad v budúcnosti. Rôzne chatocé kanály otvorené sklamanými investormi, boli štátom odhalené a zablokované a účastníkom následne zakázali nákup leteniek či lístkov na vlak. Napriek tomu, správy na sociálnych médiách naznačujú, že dostať do Pekingu sa podarilo tisíckam oklamaných. Tí vidia v protestoch jediný spôsob na odvolanie, keďže ich sťažnosti úrady ignorujú.







"Nemôžeme sa opýtať, prečo P2P on-line platforma, ktorá funguje v Európe aj USA, skončila len v Číne tak zle?" Píšu na Twitteri. "Je iróniou, že politika podporovaná oficiálnym usmernením viedla k finančným turbulenciám pre desiatky miliónov rodín."