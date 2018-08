Skryté náklady: Nedostatky po získaní toho, po čom ste tak veľmi túžili

Zdroj: ofdollarsanddata

Foto: getty images

dnes 0:20 -

Predstavte si, že vám niekto dal životnú ponuku. Dostanete 100 miliónov, ale... musíte si tieto peniaze prevziať počas udalosti s mimoriadne vysokou sledovanosťou. Čo by ste urobili?

Samozrejme, prvé čo so sa vám v hlave asi začalo premietať je, ako s takou vysokou sumou naložíte. Čo všetko by ste si mohli dožičiť, ako by ste mohli seknúť so súčasným zamestnaním, ako by ste už v živote necestovali hromadnou dopravou... Pre tých, ktorí sú v súčasnosti vo finančnej tiesni, je voľba jednoduchá. Vziať peniaze a dúfať, že všetko dopadne dobre. Získať finančnú slobodu a život by bol razom skvelý. Niet dôvodu na takú ponuku neprikývnuť, no nie?





Ale skúsme viac premýšľať nad tým, čo v skutočnosti takáto ponuka prináša. Máte 100 miliónov a každý to vie. Dávno stratení priatelia či lásky si na vás razom spomenuli. Stal sa zázrak a máte stovky novo nájdených "príbuzných", ktorí sa nemôžu dočkať stretnutia s vami. Bezohľadní finanční poradcovia začnú „žhaviť telefón“ rovnako sa hrnú aj ponuky na finančnú podporu toho, či onoho. Komu môžete dôverovať? Prestávate rozlišovať, komu na vás naozaj záleží a kto sa chce len dostať k vašim peniazom.

Napriek tomu, že je jednoduché zistiť, ako 100 miliónov dokáže zlepšiť váš život bez toho, aby ste sa museli nejako extra snažiť, je oveľa ťažšie si predstaviť účinky druhého rádu. Peniaze a sláva totiž dokážu zničiť život. Zatiaľ čo pozitívne stránky sú jasné, nedostatky sú skryté. Dokážete si predstaviť výhody, ale nie skryté náklady.

Možno si myslíte, mať tak vaše problémy a vo vrecku tie milióny. Viete niešo o ťažkostiach tých, ktorí sú skutočne bohatí? Zbohatnutie totiž vôbec nezaručuje že budete šťastní. V skutočnosti je takmer isté, že to bude práve naopak. Ak nie zo stresu a napätia z ochrany bohatstva, potom z pocitu viny, ktorý nevyhnutne sprevádza jeho príchod. Ale čo potom tie príbehy úspešných? Ako sa cez investovanie dostali k peniazom, pretože si povedali, že to je presne to, čo chcú. A podarilo sa. Sediac na pláži niekde vo svojom karibskom dome sa rozprávajú so svojimi obchodníkmi o umeleckých dielach a pozerajú sa na svoju zakotvenú jachtu. Po chvíli to už ale nestačí. Niečo tu chýba.





Naša spoločnosť idealizuje veci, ktoré sú plné skrytých nákladov. Chceme mať "namakané telo", ale bez posilňovania. Chceme výnosy, ale bez rizika. Chceme mať dom v rezorte priamo na zjazdovke, ale bez zamŕzajúcej vody kvôli opakujúcim sa tuhým zimám. Môžeme si idealizovať bohatstvo, postavenie, slávu a krásu. Všetko, čo len chceme, ale zabúdame na to, čo sa stane, ak by sme to skutočne dostali. Je to dilema. Keď nakoniec dostaneme veci, po ktorých natoľko túžime, skutočne nás urobia šťastnými? Budú naplnením nášho života?

Prečo sa radšej nepokúšame zamerať sa na spôsob, ako si dožičiť každodenný pocit šťastia. Napríklad zdolanie Mount Everestu pravdepodobne nebude zážitkom pre každého, ale pre niektorých je to naplnením ich života. Ide o posunutie hraníc, dosiahnutie niečoho väčšieho, ako mať v hľadíčiku len seba samého. To dáva ľuďom hlboký zmysel života

Na záver opäť rovnaká otázka. Vzali by ste verejne 100 miliónov? Možno si odpoviete inak ako na začiatku. Možno ste si premietli, ako by táto suma mohla zničiť váš život. Okrem toho, nedalo by sa to porovnať s niečím omnoho cennejším, niečím čo definujeme ako osobný úspech. Aký lepší pocit by mohol existovať? Áno, s peniazmi dokážete urobiť aj veľa dobrého, ale ak sa svojpomocne dopracujete k bohatstvu a z takto získaných peňazí ponúknem niečo spoločnosti, malo by to byť omnoho viac uspokojujúce.