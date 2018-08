Krach, výpredaj, strata: Strach z možného čierneho scenára nás núti myslieť negatívne

Zdroj: marketwatch

Foto: getty images;SITA/AP

dnes 0:53 -

"Svet nikdy nebol tak zadlžený, dokonca ani pred krízou v roku 2007, a s dlhom nikdy nebolo spojené tak veľké riziko ako dnes," varuje vo svojom pravidelnom reporte Autorité des marchés financiers. Najväčšou hrozbou pre naštartované oživenie Európy je podľa AMF "brutálna" korekcia cien akcií. Tie sú vraj vysoké ako v historickom porovnaní, tak z pohľadu fundamentov, čo potvrdzuje celý rad ukazovateľov.



Vo finančných správach sa často objavujú predpovede čiernych scenárov o tom, ako sa akciový trh už čoskoro prepadne o 50 %, alebo, že ďalší medvedí trend bude ten najhorší v našom živote. Je zrejmé, že ľudia takéto informácie vyhľadávajú, ale prečo?



"Z dôvodov, ktorým som nikdy neporozumela, ľudia radi počujú, že svet je na ceste do pekla a stanú sa hnusnými a opovrhujúcimi, ak sa nejaký optimista pokúsi zasiahnuť do tohto ich potešenia," napísala Deirdre McCloskey, profesorka na Illinoisskej univerzite v Chicagu, pre Cato Institute. "Pesimizmus je však zlým sprievodcom v modernom ekonomickom svete."





Dobré časy

Dalo by sa s týmito slovami súhlasiť, ak sa pozrieme, ako v týchto dňoch medvede naďalej bezmocne vrčia na býkov na trhu, ktorý je len pár dní od toho, aby padol rekord najdlhšie trvajúceho býčieho trendu. Niektorí zástupcovia Wall Street, medzi nimi aj Michael Hartnett, investičný stratég v Bank of America Merrill Lynch, už začali so slávnostným odpočítavaním. "Šampanské pre americké akcie: 14 obchodných dní, kým sa býčí trh S & P 500 nestane najdlhším v histórii, 3543 dní."





Obľúbený ukazovateľ Warrena Buffetta

Ide o prostý pomer kapitalizácie akciového trhu k HDP, ktorý je podľa investorových slov tým najlepším valuačným meradlom. Všeobecne platí, že ak jeho hodnota klesne pod 80 – 90 %, tak na základe historických skúseností ukazuje na lacné akcie. Ak sa naopak hodnota dostane výrazne nad 100 %, môže to naznačovať predražený trh. Pred prasknutím internetovej bubliny sa hodnota indikátora dostala na 145 %, pred finančnou krízou na 110 %. A ako je na tom dnes? Súčasné hodnoty sú rekordne vysoko, čo môže mať niekoľko dôvodov. Zníženie daňovej záťaže, vláda, ktorá je ústretová voči podnikateľom, nízke úrokové sadzby a nezamestnanosť, prudko rastúce zisky, alebo aj vysoká spotrebiteľská dôvera. Sám Buffett zrejme tento vývoj neberie na ľahkú váhu, čo by malo byť zrejmé aj z toho, že Berkshire Hathaway nahromadila v súvahe už 110 miliárd dolárov hotovosti.





Všetko zle

Takže, čo majú "odborníci" z toho, že vyťahujú všetko negatívne, aj keď je všetko historicky proti nim? Niektorí z nich sa považujú za zdatných investorov s čistou mysľou, ktorí ale nie sú obľúbení v populárnej skupine.

Mark Rzepczynski z Disciplined Systematic Global Macro Views ssa vo svojom blogu obrátil na britského filozofa Johna Stuarta Milla, aby to zhrnul. "Spozoroval som, že nie človek, ktorý dúfa, keď iní zúfajú, ale človek, ktorý je zúfalý, keď ostatní dúfajú, je obdivovaný veľkou skupinou ľudí ako mudrc." Mill to mohol povedať v roku 1828, ale jeho slová sú zjavne relevantné aj dnes. To však neznamená, že investori by mali takéto správy ignorovať. "Prečítajte si čierne scenáre, pripravte sa aj na takúto možnosť, ale priveľmi sa nimi nezaťažujte," napísal Rzepczynski a ponúkol 4 kroky ako riešenie.

Znížte negativitu na minimum

Uvedomte si, že je to zaujatosť, opak nestrannosti, preto skúste znížiť základnú úroveň negatívneho komentára a zamerajte sa len na možnú zmenu.





Nájdite si alternatívny príbeh

Pre každý negatívny príbeh by mala existovať dobre definovaná pozitívna alternatíva. Nájdite tento príbeh a uvidíte, či to negatívne vyvažuje. To isté možno povedať o pozitívnych príbehoch a nájdení negatívnych protikladov.





Diverzifikujte

Diverzifikácia je jedinou lacnou alternatívou na ochranu pred negatívnymi udalosťami. Diverzifikácia by mala byť kľúčová pri zostavení portfólia s aktívami, ktoré majú nízku koreláciu, medzi hotovosťou a rizikovým nástrojom alebo vytvárajú portfólio s fixným výnosom v tvare činky, silne vyváženom na oboch koncoch ale s ničím uprostred.





Sledujte trend

Ak sa objavuje vysoká subjektívna neistota, postupujte podľa trendov na trhu, ktoré slúžia ako vážený priemer názorov investorov. Sledovanie trendov s nejakou formou riadenia rizík, napríklad STOP LOSS zastavenie v určitom okamihu vytvára možnosti ako je vyplatenie výnosu, čo už neraz celkom dobre dokázalo poslúžiť investorom. Táto stratégia by mala byť spojená s diverzifikáciou.