Spoločnosť Palma opätovne rozbieha výrobu olejov na Slovensku. Nové produkty sa chystá spotrebiteľom predstaviť na tohtoročnej agropotravinárskej výstave Agrokomplex. Informovala o tom spoločnosť.

"Potvrdzujeme verejne prezentovaný zámer vrátiť na Slovensko výrobu oleja pod značkou Palma. Prvé návozy plánujeme už tento mesiac. Zatiaľ pôjde o testovacie obdobie," uviedol generálny riaditeľ firmy Martin Varga.

Slovenské oleje uvedie spoločnosť najskôr v 250 mililitrových (ml) baleniach. Na pultoch obchodov by sa mali naplno objaviť v októbri. Ako prvé budú vyrábať špeciálne, za studena lisované oleje - makový, orechový alebo tekvicový.

Cieľom spoločnosti je podľa Vargu ponúknuť zákazníkom produkty z domácich zdrojov. Ku kozmetike a tukom na pečenie vyrábaným na Slovensku tak Palma pridáva aj olej. "Z hľadiska bezpečnosti, kvality ale aj ochrany životného prostredia sú pre spotrebiteľa domáce potraviny najlepšou voľbou. Vyššia prepravná vzdialenosť vždy zvyšuje riziko nekvality. Som rád, že si náš spotrebiteľ začína intenzívne všímať pôvod potravín a dáva prednosť osvedčeným značkám," dodal riaditeľ.

Palma, a.s., vykázala za prvý polrok tohto roka tržby 10,2 milióna eur, čo predstavuje medziročný nárast o 6,7 %. Predmetom jej činnosti je výskum, vývoj a obchodovanie s rastlinnými olejmi, tukmi na pečenie, rastlinnými tukovými nátierkami, detskou a bytovou kozmetikou. Tradícia spoločnosti siaha do roku 1920. Okrem Slovenska exportuje svoje produkty aj do Českej republiky.