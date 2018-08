Strach na Wall Street má meno likvidita

Zdroj: BI

Foto: SITA/AP

dnes 11:55 -

Najlepšie sa dá nedostatok likvidity vykresliť nedávnou korekciou na akciovom trhu. Vo februári to bol pokles na úrovni 11 %. Nedávna štúdia Goldman Sachs posudzovala rozdiel medzi cenami ponuky a dopytu pre silne obchodované futures S&P 500. Pred výpredajom akcií na začiatku februára sa úroveň ponuky a dopytu znížila od konca roku 2017 na približne polovicu.



Banka Morgan Stanley zistila, že nedostatok likvidity viedol k nárastu volatility 14 aktív na štyroch hlavných trhoch. Na trhu s dlhopismi sa likvidita stala medzinárodnou otázkou. Nedávna správa Wall Street Journal ukázala, že pre obchodníkov je čoraz ťažšie dostať sa do a z európskeho firemného dlhu, ako z vládnych a podnikových dlhopisov na rozvíjajúcich sa trhoch. To vytvorilo začarovaný kruh, keďže obchodníci utekajú z dlhopisov kvôli obavám z likvidity, čím sa podľa WSJ celý problém len zhoršuje. Globálna kríza sa rozšírila aj na Japonsko, kde Bank of Japan uvažuje o znížení nákupov dlhopisov s cieľom obnoviť likviditu.

Dokonca aj Facebook, firma dlho vnímaná za baštu zdravia a sily na trhu, utrpel kvôli likvidite. Sociálny gigant stratil za jediný deň 19 % po slabej prognóze rastu. Ukázalo sa, že aj Facebook sa stal zraniteľný, keď sa k slovu dostáva likvidita.





Rétorika Wall Street týkajúca sa likvidity znepokojuje investorov, niekoľko firiem už ponúklo spôsoby na odvrátenie potenciálnych strát. Napríklad stratég Goldman Sachs, Rocky Fishman, poukazuje na výhody nízkych zaistených cien ako ochranu pred poklesom, opcie na akcie sú podľa neho spôsob a nie prechod z jednej burzy na druhú. Morgan Stanley s takýmto názorom súhlasí, vo svojej nedávnej poznámke klientom navrhuje viac využívať očakávanú mieru volatility, zamerať sa na to, či už je na vrchole svojho cyklu, alebo je ešte priestor na pohyb smerom vyššie. Pokiaľ ide o konkrétne oblasti, ktorým je lepšie sa vyhnúť, sú to úvery, akcie firiem s relatívne malou kapitalizáciou a ropa Brent, pretože sú obzvlášť citlivé na väčšie výkyvy cien.

Samozrejme, celej tejto eskalujúcej situácii okolo likvidity by sa dalo vyhnúť, ak by investori jednoducho zvážili nebezpečenstvo. Bohužiaľ, mnohí z nich si príliš zvykli na roky stimulov, ktoré nasledovali po celosvetovej finančnej kríze zhruba pred desiatimi rokmi. Keď má niečo dlhodobejšie pôsobenie, každá zmenu v status quo je ťažké prehltnúť.

Lenže likviditu nie je v praxi jednoduché definovať ani merať. Skutočné príčiny pohybu nepoznáme. O poklese likvidity sa totiž hovorí v podstate vždy, keď je trh pod negatívnym tlakom a ak ceny akcií naopak rastú, analytici hovoria o nadbytku likvidity na trhu. Na meranie likvidity sa používa veľkosť súvah centrálnych bánk. Preto tie obavy z korekcie trhu po tom, čo Fed ukončí svoj program kvantitatívneho uvoľňovania. Lenže súvaha Fedu začala klesať v októbri minulého roka a index S & P 500 si od vtedy pripísal 6,1 %. Vzťah medzi vývojom na akciovom trhu a takto definovanou likviditou preto nezodpovedá varovaniam.