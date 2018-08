Neverte slávnym: Rýchly a ľahko dosiahnutý úspech je neraz len klamstvo

Zdroj: QZ

Sú to podvodníci, ktorí sa spoliehajú na ľahké obete. My všetci sme náchylní uveriť zbožnej myšlienke, že existuje šanca, ktorá nás nejakým zázračným spôsobom dokáže vystreliť na vrchol bez potreby vlastného pričinenia. Veríme v individuálnu nadradenosť, ktorá niektorým jednotlivcom dovolí dosiahnuť pre iných vzdialené ciele. Myslíme si, že niektorí ľudia sú niečo extra, špeciálni. Sladká naivita. Veríme, že ľudia sú to, čo o sebe hovoria, že sú. Ale bolo by lepšie, keby sme si tiež uvedomili, že úspech nie je nič rýchlokvasné ani jednoduché. Spoločensky nás síce tieto ich príbehy fascinujú, ale sú to väčšinou len lži. Klamstvá, aby premenili príbehy o svojich podvodoch vo svoj prospech. Zdá sa, že sa v tomto smere nedokážeme poučiť. Pozriem sa na zopár príkladov ľudí, ktorí len nedávno okupovali titulné stránky novín tým, čo sa im podarilo dosiahnuť.

Elizabeth Holmesová z Theranos je vynikajúcim príkladom. Jej firma na lacné krvné testy bol podvod za niekoľko miliárd dolárov. Dnes ju vypočúvajú kvôli obvineniam z trestného činu. Ťažká realita pre technologičku, ktorej príbeh bude raz opisovať beletria. Jennifer Lawrenceová už prijala rolu Holmesovej v pripravovanom filme Bad Blood. A bude toho určite viac, ako sa príbeh rozvíja. Pred 13 rokmi patrila k najbohatším podnikateľkám v USA, sľubovala krvné testy z jedinej kvapky krvi z prsta. Zdravotnícky prevrat jej priniesol investície v hodnote 700 miliónov dolárov, hodnota jej startupu sa vyšplhala na deväť miliárd. S čistým imaním 4,5 miliardy dolárov sa rýchlo prebojovala na čelo rebríčka najmladších amerických miliardárov. Holmesová ale nedokázala presne popísať svoju prevratnú technológiu a olej do ohňa priliali aj bývalí zamestnanci, ktorí tvrdili, že výsledky testov neboli presné a časť z nich vyhodnocovali klasickými technológiami.







Podobne sme uverili aj Anne Sorokinovej, známej ako Anna Delvey, ruskej prisťahovalkyni v Nemecku, ktorá predstierala postavenie európskej dedičky v USA a jej plánom na vytvorenie inovatívneho umeleckého priestoru v New Yorku. V súčasnosti sedí vo väzení na ostrove Rikers za podvody. Uverila svojej predstavivosti, keď svoje prešpekulované lži medializovala prostredníctvom New York Magazine. A tým sa spustila celá lavína falošných správ, až kým to všetko neprasklo. Delveyovej podvody má záujem ponúknuť svojim divákom Netflix. Delveyová túžila v prvom rade po popularite, chcela aby sa o nej hovorilo. Nevedela, že nemusí rozdávať 100 dolárové bankovky hotelovému personálu v Soho, aby jej ľudia venovali pozornosť.







Tak ako ani 47-ročný Anthony Gignac, ktorý sa narodil v chudobnej rodine v Bogote v Kolumbii. Väčšinu svojej dospelosti predstieral, že ​je saudským princom na Floride. Opakovane sa mu darilo nájsť si novú korisť medzi bohatými a slávnymi na Miami, čo je americkým "hlavným mestom podvodov". Gignac bol kvôli rôznym podvodom zadržaný a vyhostený. V máji ho obvinil federálny súd v Miami, že sa vydáva za predstaviteľa zahraničnej vlády, pridal krádež identity a podvod. 26 investorov pripravil takmer o 8 miliónov dolárov.





V júli publikovali Los Angeles Times príbeh Anny Marchovej, známej aj ako Nancy Lott aka Nancy Kruseová. Je to literárna klamárka, ktorá má v mnohých amerických mestách veľké knižné stretnutia s fantastickými príbehmi o jej obchodoch a silných kontaktoch. Napriek rôznym stretom so zákonom od roku 1993 zjavne stále predáva tieto konferencie, ktoré sa často ani nevyskytujú na tých miestach, ktoré si údajne zaregistrovala.

Alebo kulinársky trend. Austrálska wellness bloggerka Belle Gibsonová ťaží z aktuálneho kuchárskeho humbugu. Tvrdí, že mala rakovinu mozgu a rozširovala, že pomocou zdravej výživy sa zotavuje z tejto falošnej choroby, ktorú nikdy nemala. Jej dlh, splatný v októbri, dosiahol na pokutách 420 000 austrálskych dolárov. V júni stále dlh uhradený nemala a tak čelí ďalšiemu obvineniu z marenia súdneho rozhodnutia.





Určitý čas sme verili týmto klamárom. Podvody sa stávajú, nekontrolujeme každú Elizabeth, Annu alebo Nancy, ktorá o sebe začne tvrdiť, aká je úžasná. Spoločnosť sa spolieha na to, že si môžeme vzájomne do určitej miery dôverovať. Dôvera spočíva v tom, ako vytvárame nové vzťahy v súkromnom aj pracovnom živote. Je to tajný prvok, ktorý je základom každej dohody vrátane spoločenskej zmluvy. Prijímame rozhodnutia za predpokladu, že ľudia sú dôveryhodní. Cynici zabraňujú skutočným príležitostiam tým, že pochybujú o dobrých úmysloch. Podvodníci sa spoliehajú na takýto optimizmus a dobrú vieru, kým my sme naopak nimi fascinovaní až kým sa nedostanú do problémov. A keď sa tak stane, poteší nás to. Ale nie je to len škodoradosť, ale určité zadosťučinenie, malá dávka spravodlivosti. Poukázanie na skutočnosť, že nie sme géniovia ani superhviezdy, šľachtici ani dedičky, zázrační liečitelia, len obyčajní ľudia, ktorí študujú rôzne profesie, robia malé kroky v rámci svojej kariéry a často sa snažia získať prácu, dobrú obchodnú dohodu, či investora na svoje myšlienky. Každý imitátor, ktorý skončí vo väzbe, je len potvrdením krásy tohto svetského boja. Byť autentický niekedy naštve, ale aspoň nejde o pózu, ktorá vás dostane za mreže.

Určite sa mnohí lekári zamysleli nad tým, či môže čerstvá absolventka a jej startup znamenať revolúciu v medicíne. Naša kultúra miluje zmenu mladých technológov na bohov, najmä tých, ktorí sa presadili vďaka vrodenému talentu a víziám. Zatiaľ čo Mark Zuckerberg a Bill Gates ukazujú, že je možné dosiahnuť úspech aj krátko po skončení školy, je všeobecne ťažšie realizovať veľký nápad bez vyčerpávajúceho vzdelávania a odbornej prípravy a profesionálnych skúsenostiach.



Analýza vekových skupín podnikateľov, ktorí založili spoločnosti v USA od roku 2007 do roku 2014, ukázala, že priemerný vek zakladateľa, ktorý pokračoval najmenej s jedným zamestnancom, bol 42 rokov. Priemerný vek zakladateľov najúspešnejších začínajúcich podnikov bol 45, čo dokazuje, ako úspech súvisí s časom, prácou a skúsenosťami. Platí to aj v prípade Marchovej, ktorá doposiaľ nepresvedčila jediného agenta alebo vydavateľa, aby podporil jednu z jej fantastických príbehov. Usporiadavanie stretnutí nie je to isté ako zdokonaľovanie sa ctižiadostivého spisovateľa.





Čo sa týka liečiteľstva, mali by sme byť opatrní. Nech už je to Gwyneth Paltrowová, ktorá podporuje liečbu včelím žihadlom, alebo niekto, kto tvrdí, že dokážete odvrátiť rakovinu. Nikto nemá väčší prospech z nápadov, než ľudia, ktorí ich propagujú. Len preto, že títo ľudia poukázali na chyby nášho vnímania, to však neznamená, že by sme nemali dôverovať nikomu. Potrebujeme dôverovať viac sebe a rešpekt by mala získať tvrdá práca, ktorú nechávame každý deň za sebou.

Keď niekto, kto tvrdí, že je nadpriemerný a sľubuje niečo, čo je príliš dobré na to, aby to bola pravda, možno vôbec nejde o nič úžasné. Každý, kto niekedy niečo dosiahol vie, čo ho to stálo. Preto by sme sa mali pre tieto úžasné veci o niečo menej nadchýnať.