Auto, ktoré údajne patrilo princovi Harrymu, je na predaj

"Kvôli ochrane údajov nemôžeme zverejniť, kto predáva vozidlo, ale sme úplne presvedčení, že tento automobil osobne používal princ Harry v priebehu minulého roka," povedal pre BBC hovorca Overton Prestige. Potvrdzovať by to mali fotografie princa Harryho, ktorý na tomto aute prichádza na svadbu v máji 2017, sedí dokonca aj evidenčné číslo.

Šedé Audi 2017 má najazdených 4 444 míľ a obsahuje reproduktory pre priestorové ozvučenie BOSE, vyhrievané predné sedadlá, snímač dažďa, zvýšenie maximálnej rýchlosti na 280 km/h, panoramatické strešné okno a zatmavené sklá.







Audi v súčasnosti nepatrí medzi značky preferované kráľovskou rodinou, ako sú Bentley Motors Limited a Aston Martin Lagonda LTD. Ale to by nemalo vôbec nič znamenať. Kráľovská rodina totiž skutočne začala šetriť a upúšťa od niektorých zaužívaných návykov. Prince Harry a Meghan Markle lietajú verejnými leteckými spoločnosťami v ekonomickej triede, kráľovnú vidíme v rovnakom oblečení aj niekoľko krát, nábytok si kúpili v IKEA a nemajú problém zjesť to, čo im zostalo spred pár dní.