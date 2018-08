Pseudokryptomena ako gastronomická oslava ekonomickej koncepcie parity kúpnej sily

Zdroj: QZ;cryptocomes

Včera, 2. augusta, začal McDonald's vydávať "MacCoins" v tisícoch reštaurácií v 50 krajinách. Pri kúpe Big Mac ste automaticky získali MacCoin a túto mincu môžete použiť, aby ste automaticky získali ďalší Big Mac v prevádzkach v USA, ale aj niektorých európskych krajinách, ako je Poľsko alebo Rakúsko. Na Slovensku vám MacCoiny pri nákupe neponúknu.



Z technického hľadiska nie je MacCoin kryptomenou, pretože je to doslova fyzická minca. Ide o mince, ktoré nie sú prepojené so žiadnym blockchainom, alebo inou formou zdieľanej distribuovanej knihy. Majú päť rôznych vzorov, ktoré vyzdvihujú každú dekádu Big Macu: deti kvetov pre sedemdesiate roky, pop art pre 80.-te roky, abstraktné tvary pre deväťdesiate roky 20. storočia, technológie pre prelom milénia a komunikáciu pre roky od 2010. Do konca roka 2018 by celková emisia mala dosiahnuť 6,2 miliónov mincí.





Ide o marketingový ťah, samozrejme, ale propagácia MacCoinu sa inšpirovala podivuhodným indexom z dielne The Economist, pre lepšie pochopenie parity kúpnej sily. Teória tvrdí, že výmenné kurzy v krajinách dosiahnu rovnováhu, keď je kúpna sila mien v týchto výmenných kurzoch rovnaká. Teória je založená na princípe “jednej ceny”, kde ceny homogénnych tovarov v rôznych krajinách majú tendenciu sa zarovnať. Ak sa prihodia akékoľvek odchýlky od rovnováhy, prispôsobenie výmenného kurzu znova nastolí rovnováhu.



Big Mac index z roku 1986 porovnáva náklady Big Macov v rôznych krajinách, aby zistil, či sú meny nadhodnotené alebo podhodnotené. Index sa ukázal natoľko užitočný, že sa ho skúšali mnohí napodobniť iným tovarom, ako napríklad index latte alebo index iPod. Tieto indexy ilustrujú ekonomickú teóriu, že výmenné kurzy by mali odrážať hodnotu tovaru, ktorý si môžete kúpiť v rôznych krajinách. Teória, že meny by mali mať paritu kúpnej sily, prvý krát presadzoval švédsky ekonóm Gustav Cassel na začiatku dvadsiateho storočia.

Argumentom pre paritu kúpnej sily je to, že ak by výmenné kurzy umožňovali kúpiť oveľa viac toho istého tovaru v jednej krajine ako v inej, ľudia by len nakupovali výrobky v jednej krajine a predávali ich v druhej. V mnohých prípadoch to nie je ani možné, pričom hlavným dôvodom je, že tovar nemôže byť lacno prepravovaný cez hranice a mnohé sa ani nedá obchodovať, ako napríklad náklady na pracovnú silu. Dane, clá, konkurencia na trhu a ďalšie faktory tiež zohrávajú istú úlohu.

Pomocou všadeprítomného Big Macu ako zástupcu tovaru, ktorý si ľudia môžu kúpiť takmer kdekoľvek na svete, porovnáva index The Economist to, koľko stojí burger v rôznych krajinách s kurzom meny týchto krajín. Ak Big Mac stojí 20 juanov v Číne a 5 USD v USA, znamená to kurz 4 juany voči doláru. Aktuálny výmenný kurz je však bližšie k 7 juanom k ​​doláru, čo znamená, že čínska mena je podhodnotená o približne 40 % oproti doláru. To isté platí pre juan oproti jenu, aj keď čínska mena je len o 10 % podhodnotená voči jenu, ako to vyplýva z najnovších údajov.





Pretože je to oveľa jednoduchšie prepraviť MacCoin z Číny do USA, ako posielať Big Mac, umožňuje fanúšikom burgerov na vlastnej koži zažiť, čo znamená parita kúpnej sily. MacCoiny získané v Číne by mohli byť teoreticky zobchodované za hotovosť v USA čím by obe strany získali. Predajom mince s malou zľavu z ceny Big Macu v USA, by čínsky predajca získal viac peňazí, než čo potrebuje na kúpu Big Macu doma (so započítaním nákladov na zaslanie mince do zahraničia), a to vďaka nadhodnotenému doláru. Americký kupujúci by takýmto obchodom získal token lacnejšie, vďaka podhodnotenému juanu.

Marže z takéhoto obchodu sú však smiešne, zarábanie peňazí by bolo komplikované. Na margo takejto schémy navyše McDonald's tvrdí, že MacCoiny sa nesmú za žiadnych okolností dražiť, predávať, či rozmnožovať, veď ide predovšetkým o zberateľské kúsky. MacCoiny, samozrejme, nemôžu byť použité na investičné účely, pretože jediná investícia, ktorú môžete urobiť, je kúpiť si ďalší legendárny burger za túto mincu. Alebo si ich odložiť na pamiatku. Ale človek nikdy nevie.