Príjmy Turecka z cestovného ruchu vzrástli v 1. polroku o vyše 30 %

Turecký cestovný ruch zaznamenal úspešný 1. polrok, keď počet zahraničných návštevníkov vzrástol o vyše 30 % a zhruba rovnakým tempom sa zvýšil aj príjem z cestovného ruchu.

Ako v utorok uviedlo turecké ministerstvo kultúry a cestovného ruchu, na ktoré sa odvolala agentúra DPA, do krajiny pricestovalo od januára do konca júna okolo 16 miliónov zahraničných návštevníkov. V porovnaní s 1. polrokom minulého roka to znamená o 30,4 % viac. Príjmy z cestovného ruchu sa zvýšili o 31 % na 11,05 miliardy USD (9,46 miliardy eur).

Najviac sa pod vysoký rast počtu zahraničných turistov podpísali Rusi. Nasledovali ich Nemci a na 3. mieste, čo sa týka počtu zahraničných návštevníkov, boli obyvatelia Iránu.

V júni turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vyhlásil, že Ankara tento rok očakáva približne 40 miliónov turistov a príjmy z cestovného ruchu na úrovni 32 miliárd USD.

V roku 2014 navštívilo Turecko 36,8 milióna zahraničných návštevníkov a v ďalšom roku to bolo 36,3 milióna turistov. V roku 2016 ale ich počet klesol na 25,3 milióna, keď cestovný ruch doplatil na neúspešný pokus o vojenský prevrat z júla toho roka. Turistov od návštevy Turecka do veľkej miery odradili aj teroristické útoky a politická nestabilita. V minulom roku sa však ich počet opäť zvýšil na 32,4 milióna.

Do roku 2023 chce Turecko docieliť, aby krajinu navštívilo 50 miliónov zahraničných návštevníkov a príjmy z cestovného ruchu dosiahli okolo 50 miliárd USD.