Ekonómovia Bieleho domu: Federálne programy pomohli zastaviť chudobu, je čas ich ukončiť

Vzhľadom na to, že oficiálna miera chudoby v USA bola v roku 2016 na úrovni 12,7 %, a pri zatiaľ poslednom sčítaní ľudu nebola oveľa nižšia ako v roku 1980 a vyššia ako v roku 2000, mohli by reči o úspešnom znižovaní chudoby znieť zvláštne. Ale nie je to tak.

Štatistiky chudoby sú založené na príjmoch, ale mnohí ekonómovia tvrdia, že nedostatok nie je len o tom, koľko zarobíte, ale o tom, čo si dokážete kúpiť. V dôsledku toho uprednostňujú meranie chudoby z hľadiska spotreby. Pokiaľ ide o spotrebu, chudoba sa od 80. rokov 20. storočia v USA výrazne znížila. Štúdia ekonómov z Chicaga a Notre Dame z roku 2017 zistila, že len asi 3 % Američanov spotrebovalo menej v roku 2016, než čo priemerný chudobný človek v roku 1980.



Prečo klesla chudoba z pohľadu spotreby, zatiaľ čo v príjmoch aj naďalej pretrváva? Môže za to vládna politika. V posledných desaťročiach federálna vláda USA podstatne zvýšila výdavky na domácnosti s nízkymi príjmami. Oveľa väčší počet ľudí využíva programy ako Medicaid a Program doplnkovej výživovej pomoci (SNAP, známe ako "potravinové lístky"). Zmeny daňového systému tiež pomohli chudobným, zvýšila sa napríklad hranica, po prekonaní ktorej ľudia začnú platiť daň z príjmov.





"Na základe historických štandardov o materiálnom blahobyte sa ukázal náš boj proti chudobe z veľkej časti ako úspešný," uviedla Rada ekonomických poradcov Bieleho domu v správe uverejnenej začiatkom tohto mesiaca. Teraz, keď americká miera chudoby klesla, Biely dom si myslí, že je na čase, aby sa časť tejto sociálnej podpory škrtla. Tvrdí, že vládna pomoc viedla k zvýšeniu počtu nezamestnaných bez zdravotného postihnutia. Podľa zistenia Kaiser Family Foundation v roku 2016 poberali približne 38 % dávok Medicaid nezamestnaní v produktívnom veku. Biely dom tvrdí, že prísnejšie požiadavky na prijímanie programov ako Medicaid a SNAP by zvýšili "sebestačnosť" a zároveň by znížil počet poberateľov. Niektorí ekonómovia ale poukazujú na slabé stimuly pracovať, pretože väčší príjem by viedol k strate vládnej podpory.



Konzervatívci z Bieleho domu tvrdia, že federálne programy proti chudobe sú prevažne úspešné. To ale republikáni vo všeobecnosti kritizujú. Namiesto toho, aby padli návrhy pre väčšie investície do takýchto programov, a zároveň sa posilnili stimuly, navrhujú sa len zníženia.

Správa tiež nenaznačuje že nenavýši finančné prostriedky na pomoc ľuďom, ktorí si musia hľadať prácu v dôsledku zmien politiky. Bruce Meyer, jeden z autorov štúdie o spotrebe chudoby uviedol, že nejaký druh práce, vzdelanie alebo dobrovoľníctvo je síce dobrý nápad, ale aby to aj fungovalo, kancelárie sociálnych služieb na podporu týchto ľudí musia byť dobre financované.