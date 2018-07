Európska komisia udelila spoločnosti Google rekordnú pokutu 4,3 mld. eur

dnes 15:16 -

Európska komisia stanovila americkej internetovej spoločnosti Google rekordnú pokutu 4,3 miliardy eur za porušenie pravidiel Európskej únie o hospodárskej súťaži. V tomto prípade potrestala spoločnosť za zneužívanie dominantného postavenia jej mobilného operačného systému Android.

"Google používal Android ako prostriedok na upevnenie dominancie svojho internetového vyhľadávača," uviedla komisárka EÚ pre hospodársku súťaž Margrethe Vestagerová. Ako dodala, praktiky firmy obmedzili možnosti konkurencie a znemožnili európskym spotrebiteľom využívať výhody efektívneho konkurenčného prostredia v dôležitej sfére mobilnej komunikácie. "To pravidlá EÚ nepovoľujú," dodala.

Európska komisia dala internetovej spoločnosti 90 dní na to, aby kritizované praktiky ukončila, inak bude čeliť pokutám do výšky 5 % priemerného denného celosvetového obratu materskej spoločnosti Alphabet.

Google na rozhodnutie Európskej komisie zareagoval, že sa voči nemu odvolá. Naopak, krok EÚ privítali zástupcovia spotrebiteľov. Ako uviedla Monique Goyensová z Európskeho združenia na ochranu spotrebiteľov, "Google zneužil svoje postavenie na trhu na presadzovanie si vlastných produktov. To jednoznačne znamená obmedzenie konkurencie, čo poškodzuje európskych spotrebiteľov".

Vestagerová oznámila rekordnú pokutu pre Google v kritickom období zhoršených obchodných vzťahov medzi USA a Európskou úniou. Od júna začali USA uplatňovať voči EÚ dovozné clá na oceľ a hliník, na čo Brusel reagoval odvetnými clami na americké výrobky. Americký prezident Donald Trump sa na to začal vyhrážať zvýšenými dovoznými clami na autá, čo by pre EÚ znamenalo omnoho väčšie škody, najmä pre nemecké automobilky. Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker by sa mal v stredu na budúci týždeň stretnúť s Trumpom vo Washingtone s cieľom zabrániť uvaleniu spomínaných ciel.

V tejto súvislosti Vestagerová po oznámení o pokute pre Google uviedla, že "má Spojené štáty veľmi rada, ale táto záležitosť nemá s jej pocitmi nič spoločné". Ako dodala, tu ide iba o otázku hospodárskej súťaže, a tú bude presadzovať aj naďalej.