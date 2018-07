Briti by radšej zostali v EÚ, než by volili Brexit bez dohody

Zdroj: BI

Foto: SITA/AP;TASR/AP

dnes 11:47 -

Prieskum YouGov pre Times zistil, že v hlasovaní, v ktorom bude verejnosť mala na výber z troch možností, by 50 % opýtaných dalo na prvé miesto zostať v únii, 17 % by zvolilo uzavretie dohody a 33 % by bolo za odchod z únie bez dohody. Tým pádom by sa eliminovala najmenej populárna možnosť - odísť s dohodou - v prvom kole hlasovania. V zostávajúcich dvoch možnostiach by väčšie preferencie v hlasovaní získalo zotrvanie v únii – 55 % pred odchodom bez dohody – 45 %.

Myšlienka takéhoto referenda, navrhnutá tento týždeň členkou britskej Snemovne lordov Justine Greeningovou, je sama osebe nepopulárna medzi voličmi, iba 36 % bolo za návrh a 47 % proti. Podpora pre druhé referendom však vzrástla na 40 %, čo je najvyššia hodnota zaznamenaná v prieskume YouGov, ale stále zaostáva za 42 % opýtaných, ktorí sú proti tomuto nápadu.

Respondenti sa tiež pýtali, či sa v spätnom pohľade domnievajú, že bolo správne vypísať referendum o odchode z Európskej únie. 42 % odpovedalo áno a 47 %, že nie.

Na otázku o vyhliadke na druhé referendum Theresa Mayová prostredníctvom svojho hovorcu odkázala, že "za žiadnych okolností druhé referendum nebude." Predsedkyňa vlády by však mohla zmeniť názor, ak nedospeje k dohode s parlamentom v otázke Brexitu.