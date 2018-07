Chorobnosť sa dá znížiť analýzou DNA a úpravou životosprávy

dnes 13:46 -

Každý človek je jedinečný, a to, čo funguje u jedného, u iného vôbec nemusí, dokonca mu to môže škodiť. Každý má totiž špecifickú genetickú podobu a preto má aj špecifické nutričné potreby. Ak ľudia poznajú svoje genetické predispozície, sú schopní porozumieť fungovaniu svojho tela a zlepšiť kvalitu života zlepšením stravovacích návykov, diéty či pohybu. Upozornili na to vo štvrtok na stretnutí s novinármi predstavitelia Allianz - Slovenská poisťovňa.

"Na svete nenájdeme dvoch identických ľudí. Môžu za to rozličné variácie v génoch jednotlivých ľudí, resp. odlišné genetické informácie, ktoré okrem iného spôsobujú, že rôzni ľudia môžu absorbovať, tráviť, uskladňovať a metabolizovať jednotlivé živiny odlišným spôsobom. Odlišné dedičné predispozície u rôznych jednotlivcov tak môžu ovplyvňovať metabolický potenciál laktózy, fruktózy, glukózy, mastných kyselín, bielkovín a ďalších živín. Zároveň určujú individuálne požiadavky pre príjem jednotlivých živín u každého človeka," upozornil gastroenterológ Peter Minárik, ktorý sa špecializuje na výživu a dietetiku.

Ak teda ľudia poznajú svoje genetické predispozície a dedičné hendikepy, cielenými zmenami svojej životosprávy dokážu podľa neho znížiť potenciálne negatívne zdravotné následky a hrozby, vyplývajúce zo slabších stránok svojich génov. Vhodnými stravovacími a diétnymi návykmi tak dokážu významnou mierou eliminovať vznik závažných civilizačných chorôb.

Poisťovňa v spolupráci so slovinskou spoločnosťou GenEplanet prichádza s takouto genetickou analýzou. Na základe rozboru vzorky z ústnej sliznice dostane klient konkrétne odporúčania. Genetickú analýzu vykonávajú certifikované laboratóriá v zahraničí. Poisťovňa nemá žiadny prístup k analyzovaným vzorkám ani k samotným výsledkom analýzy. Výsledky rozboru preto nemajú žiaden vplyv na určenie rizikových skupín či výšku poistného pre klientov.