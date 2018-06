Memolak, s.r.o., požiadala o investičnú pomoc vo výške 230.000 eur

dnes 14:01 -

Spoločnosť Memolak požiadala štát o investičnú pomoc v hodnote 230.000 eur na založenie svojej novej prevádzky v Lučenci, a to vo forme dotácie na dlhodobý hmotný a nehmotný majetok vo výške 191.666 eur a vo forme úľavy na dani z príjmu vo výške 38.334 eur. Vyplýva to z investičného zámeru, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR.

"Realizácia investičného zámeru s oprávnenými nákladmi v nominálnej výške 600.000 eur je rozložená na obdobie rokov 2017 až 2019. V priamej súvislosti s investičným zámerom žiadateľ do konca roku 2019 vytvorí 10 nových pracovných miest," priblížil ďalej rezort hospodárstva.

Cieľom investičného zámeru je podľa MH SR založenie novej prevádzkarne v Lučenci, ktorý bol k prvému dňu kalendárneho roka 2017 zaradený medzi najmenej rozvinuté okresy (NRO) Slovenska v zmysle zákona o podpore NRO. V novej prevádzke bude žiadateľ vykonávať úpravu kovových materiálov kataforéznym lakovaním, ktoré je najúčinnejším spôsobom predchádzania oxidácii kovov a čoraz vyššiu využiteľnosť zažíva najmä v automobilovom priemysle.

Existujúca prevádzka Memolak, s.r.o., Nové Zámky podľa zámeru zostane zachovaná v plnom rozsahu. Založením novej prevádzkarne v Lučenci nebudú premiestnené technológie ani zamestnanci z prevádzky v Nových Zámkoch. Čistý obrat žiadateľa o investičnú pomoc dosiahol v roku 2016 sumu 318.713 eur. Ku koncu roka 2016 žiadateľ zamestnával 6 zamestnancov.