dnes 12:01 -

Napriek neistote súvisiacej s brexitom nemecká automobilka BMW neuvažuje o presunutí výroby z Británie. Uviedol to v utorok člen predstavenstva a zástupca BMW pre Britániu Ian Robertson.

Na otázku novinára na londýnskej konferencii o situácii automobilového sektora, či nemecká automobilka v dôsledku neistoty okolo brexitu "aktívne zvažuje" presunutie výroby mimo Británie, Robertson uviedol "nie, neuvažujeme".

Skoršie vyjadrenia manažéra BMW Stephana Freismutha pre britský denník The Financial Times naznačovali, že v prípade vážneho narušenia dodávateľského reťazca kvôli brexitu bude musieť BMW britské závody zatvoriť. Podľa Robertsona však tieto vyjadrenia boli vytrhnuté z kontextu. Ide o to, dodal, že prípadné narušenie dodávateľského reťazca by viedlo k oneskoreniu výroby v jednotlivých závodoch.