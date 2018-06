Silnejší Erdogan: Čo to znamená pre trhy?

Zdroj: Fidelity

Po nedeľných predčasných voľbách v Turecku sa nič nezmení. Recep Tayyip Erdogan zvíťazil hneď v prvom kole, získal niečo málo cez polovicu hlasov. To znamená, že sa podarilo vylúčiť druhé kolo. V parlamentných voľbách si koaličná aliancia AKP / MHP (Strany spravodlivosti a rozvoja/Strany národného hnutia) zachovala väčšinu svojich zástupcov v 600 člennom zhromaždení.

Po svojom víťazstve v referende o ústavnej reforme v apríli roku 2017 teraz prezident Erdogan úspešne upevnil svoju politickú moc a konsolidoval ju s rolou predsedu vlády. Prezident sa tak posunul zo svojej vyložene ceremoniálnej role do úlohy, kde už má výkonnú moc.



Mnoho tureckých opozičných stúpencov bolo v posledných rokoch frustrovaných kvôli Erdoganovmu proislamistickému postoju. Bolo to vnímané ako odklon od dlhotrvajúceho náboženského sekularizmu Turecka. Erdoganova rázna akcia proti takzvaným gulenistom, ktorá nasledovala po pokuse o štátny prevrat v júni 2016, takisto priniesla zmiešané reakcie. Rastúce životné náklady v posledných mesiacoch spolu so zvýšenou infláciou a prudkým oslabením líry ale pridali na stranu váh Erdogana.







Víťazstvo Erdogana a Strany spravodlivosti a rozvoja vlastne pomohli Turecku vyhnúť sa tomu najhoršiemu možnému scenáru, kedy by hlasy pre prezidenta a pre parlament mierili dvoma rôznymi smermi. To by mohlo znamenať obdobie hlbokej politickej nestability, ktorá by paralyzovala politiku. Neschopnosť prezidenta a parlamentu spoločne realizovať rozhodnutia by mohla viesť aj k ďalším predčasným parlamentným voľbám. Všetci budú teraz pozorne sledovať, koho Erdogan vyberie ako budúcich ministrov, a trhy sa zamerajú nato, či sú menovaní pragmatickí reformisti.





Politická neistota je súčasným výsledkom odstránená, čo by malo turecké trhy upokojiť. Strednodobý až dlhodobý výhľad je ale pre Turecko aj naďalej veľkou výzvou a toľko potrebné hlboké štrukturálne reformy sú v dohľadnom čase nepravdepodobné. Turecko stále bojuje s pretrvávajúcou dvojcifernou infláciou, spomaľujúcim sa rastovým momentom veľkým deficitom bežného účtu, nízkou hladinou úspor alebo uvoľňujúcou sa fiškálnou politikou a globálnym obchodným protekcionizmom.

Keď berieme do úvahy všetky tieto faktory, zostávame voči miestnym tureckým trhom neutrálni, ale trochu viac sa prikláňame k tureckým zahraničným dlhom, ktoré, ako veríme, môžu byť relatívne atraktívne ocenené v porovnaní s tureckými vládnymi dlhopismi.



Situáciu na tureckej politickej scéne komentoval Paul Greer, portfólio manažér spoločnosti Fidelity International.