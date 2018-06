Tajomstvo úspechu jednej z najmocnejších žien v oblasti financií

Zdroj: CNBC

Morrisseyová má troch chlapcov a šesť dievčat vo veku od 9 do 26 rokov. To ale neznamená, že si nemyslí, že by ženy nemali pracovať. Skôr si myslí, že namiesto žien, ktoré sa snažia konať ako muži, by mali byť ocenené za to, aké sú. Tu sú tri spôsoby, ako to podľa Morrisseyovej dosiahnuť.



1. Ukážte svoje silné stránky

"Ak sa snažíte dostať sa za stôl, ktorý sa celý čas nakláňa, váš úspech bude limitovaný." Ak vám váš zamestnávateľ neumožňuje, aby ste boli sama sebou, môže to byť znamenie, aby ste dali výpoveď a odišli pracovať tam, kde sa skutočne hodnotí rôznorodosť. "Moja vlastná kariéra prechádzala od sklamania až po rýchlu cestu na vrchol, keď som sa presťahovala z veľmi tradičného prostredia do skutočnej meritokracie," hovorí Morrisseyová.

2. Navrhnite iný spôsob práce

Status quo znamená akceptovať neefektívne pracovné postupy, nekonečné stretnutia, ktoré sú ale len stratou času pre každého. Následne ale prichádzajú dlhé večery, počas ktorých sa skutočne pracuje. Šéfovia milujú riešenia. Takže ak vidíte spôsob, ako pracovať inteligentnejšie, nebojte sa urobiť pozitívne návrhy na zlepšenie status quo.



3. Spojenci v kancelárii

Ak sa chystáte prelomiť ľady, je dôležité aby ste mali za sebou ľudí, ktorí vás podporia. Najmä ľudia s väčším slovom ako máte vy. Podľa Morrisseyvej by ste sa mali spojiť s ľuďmi "ktorí sú pripravení použiť svoju vlastnú moc, aby vám pomohli modernizovať a zlepšiť výsledky."