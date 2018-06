General Electric plánuje predaj divízie priemyselných motorov

dnes 14:01 -

Americký koncern General Electric (GE) by mal čoskoro uzatvoriť dohodu o predaji divízie priemyselných motorov. Investičná spoločnosť Advent International by mala za aktíva zaplatiť minimálne 3 miliardy USD (2,58 miliardy eur), uviedli zdroje blízke rokovaniam, o ktorých informoval denník The Wall Street Journal. Dohoda by mohla byť oznámená už v priebehu pondelka.

Predaj divízie, pod ktorú spadá výroba motorov Jenbacher a Waukesha, by mala spoločnosti GE pomôcť posilniť kľúčovú energetickú divíziu. Jej zisk klesol v minulom roku až o 45 %.

Situácia GE sa v posledných rokoch výrazne zhoršila. Tento týždeň priemyselný koncern po vyše 100 rokoch vypadne z hlavného indexu newyorskej burzy Dow Jones Industrial Average. S&P Dow Jones Indices zostavujúca hlavný index burzy minulý týždeň uviedla, že GE bude z neho vyňatá pred otvorením obchodovania v utorok 26. júna.

Spoločnosť General Electric sa súčasťou indexu stala pri jeho vzniku v roku 1896, keď index založil Charles Dow. Od roku 1907 bola súčasťou hlavného indexu nepretržite. V období okolo roku 2000 bol konglomerát najhodnotnejšou verejne obchodovanou spoločnosťou. Situácia sa však zmenila po nástupe finančnej krízy v roku 2008, ktorá spoločnosť poškodila. Zo svojho maxima v roku 2000 klesla cena akcií GE do dnešných dní zhruba o 80 %.