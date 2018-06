Zavládnu stroje: Pripravte sa na autonómne peniaze

Zdroj: QZ

Kenneth Lin, generálny riaditeľ spoločnosti Credit Karma si myslí, že "autonómne financovanie" by mohlo nastať už v najbližších piatich rokoch. A skončilo by to tým, že všetky naše najdôležitejšie finančné rozhodnutia by mohli byť automatizované bez žiadosti o povolenie. Koniec koncov, viete kedy je najlepší čas na refinancovanie vašej hypotéky? U ktorej banky si ju vziať? Kde sa oplatí vybaviť si úver na auto? Asi nie.



Bude to éra, kedy počítače refinancujú dlhy, keď je to najvýhodnejšie, pričom investujeme hotovosť do dlhodobejších investícií (a rebalancujeme ich), keď to dáva zmysel. Životné a ostatné poistky by boli na autopilote. Technológia má svoje korene vo fintechových projektoch.

Wealthfront, robotický poradca, je už na ceste vízie ako predkladá Lin. Generálny riaditeľ Andy Rachleff povedal na konferencii CB Insights, že spoločnosť chce automatizovať všetky finančné nástroje svojich zákazníkov. Klient by mohol jedného dňa celú svoju výplatu odovzdať do rúk Wealthfront a spoločnosť by sa postarala o všetko ostatné.



Táto jasnejšia, lepšia budúcnosť sa zdá dosť utopická, ale to samozrejme neznamená, že by sa nemohla naplniť. V každom odvetví, v ktorom sa automatizácia rozširuje, bude musieť byť počítačové riziko čo najviac obmedzené, bez dôvery spotrebiteľa to nepôjde.







Robo poradcovia v roku 2016 spravovali 98,5 miliárd dolárov, čo je viac ako dvojnásobok predchádzajúceho roka, tvrdí Charles Schwab, ktorý prevádzkuje robotické služby. Schwab predpovedá, že aktíva segmentu sa do roku 2020 zvýšia na 460 miliárd dolárov. Pre porovnanie, Edward Jones, 96-ročný obchodník s približne 20 000 poradcami, od októbra spravoval približne 1 bilión dolárov. V predtuche, že algoritmy by nemuseli dokázať získať dostatok nových zákazníkov, spoločnosť Betterment, ktorá bola pôvodne čisto digitálnou službou, vlani doplnila aj možnosť ľudského poradcu.

Ale Lin si myslí, že všetky obavy sú zvládnuteľné a že samospravovanie financií nie je ani radikálnym krokom. Rovnako ako bohatí ľudia už dlho využívajú šoférov, aby ich odviezli na dané miesta, elita tiež profitovala zo špecializovaných finančných rád, ktoré im pomohli získať čo najviac ich bohatstva. Ak by všetko šlo dobre, aj obyčajní ľudia by čoskoro mohli mať prospech z optimalizovania financií. A časom by sa ukázalo, že niektorí z nás majú aj dostatočné množstvo hotovosti na autonómne vozidlo.