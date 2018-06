Cena a kvalita projektových prác musia byť v rovnováhe, zhodli sa odborníci

dnes 18:01 -

Účastníci workshopu o multikriteriálnom vyhodnocovaní ponúk v súťažiach na projektové práce, ktorý zorganizovala Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS), sa zhodli, že cena a kvalita musia byť v rovnováhe. Na stretnutí s účasťou zástupcov NDS, projektových spoločností, Ministerstva dopravy a výstavby SR a Úradu pre verejné obstarávanie diskutovalo vyše tridsať odborníkov.

"Cieľom NDS je dosiahnuť vyššiu hodnotu za peniaze, a to zvýšením kvality projektových prác. Akákoľvek, aj malá chyba v projektovej dokumentácii, má neskôr zásadné negatívne dopady na kvalitu a cenu pri samotnej realizácii stavby," uviedla v piatok hovorkyňa NDS Michaela Michalová. Návrh pripravila NDS na základe skúsenosti iných európskych krajín, najmä Dánska, Rakúska, Fínska a Českej republiky. Hodnotenia ponúk na základe viacerých kritérií patria podľa diaľničiarov k bežnej praxi v krajinách Európskej únie, uprednostňuje ich Európska komisia a agentúra Jaspers ako i Úrad pre verejné obstarávanie.

Rozhodujúcim kritériom v súťažiach doteraz bola najnižšia cena. "Po novom by sa pri súťažiach na projektovú dokumentáciu posudzovali štyri kritériá, a to cena, referencie uchádzačov, kvalita tímu odborníkov (podľa konkrétnej stavby - hlavný inžinier projektu, cestár, mostár, geológ, tunelár) a sociálny aspekt, napríklad zamestnávanie zdravotne znevýhodnených," uviedla Michalová s tým, že tieto štyri kritériá by mali rôznu váhu. Projektové spoločnosti a odborná verejnosť môžu pripomienkovať návrh na multikriteriálne vyhodnocovanie ponúk do 20. júna.