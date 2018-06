Peniaze a DNA: Ekonómovia našli spojitosť medzi genetikou a majetkovou nerovnosťou

Zdroj: QZ

Foto: TASR/AP

dnes 0:41 -

Vždy existovali dôkazy, že určité genetické znaky úzko súvisia s podnikaním a bohatstvom. Nikdy však nebolo jasné, koľko by bolo možné pripísať prírode (podnikateľskému génu) a koľko rodine (vyrastanie v prostredí, ktoré podporuje podnikanie alebo bohatí rodičia).

Nový výskum trojice ekonómov sa snaží oddeliť vplyv prírody od rodiny a výchovy a zistiť, nakoľko máme bohatstvo zapísané v génoch. Daniel Barth, Nicholas Papageorge a Kevin Thom dospeli k názoru, že existuje afinita medzi genetickou výbavou, vzdelaním a peniazmi.



Ekonómovia vytvorili vážený priemer genetických markerov na základe odhadov z predchádzajúcich štúdií, ktoré merali vzťah medzi génmi a vzdelaním. Získali skóre dosiahnutého vzdelania (EA): čím vyššie skóre, tým viac genetických predispozícií k vzdelaniu. K dispozícii mali aj údaje o príjmoch, bohatstve a vzdelaní pre vzorku približne 5 700 Američanov.

Výskumníci zistili, že skóre dosiahnutého vzdelania koreluje s bohatstvom v čase odchodu do dôchodku. Po kontrole príjmov a vzdelania odhadli, že zvýšenie skóre EA o jednu štandardnú odchýlku súvisí so 14 % nárastom bohatstva. Zistili, že človek musí byť inteligentný, ale nie príliš bystrý. Pri akademickým schopnostiam dochádza k znižovaniu skóre, niekedy dokonca až negatívnemu. Výskumníci vykreslili tento vzťah v grafe, kde os X je skóre EA a os Y je mierou bohatstva pri odchode do dôchodku.





Autori skúmali rôzne dôvody, prečo vyššie skóre EA vo všeobecnosti koreluje s bohatstvom. Odhadujú, že domácnosti s vyššími skóre získajú pravdepodobnejšie majetok dedičstvom. EA skóre je založené na genetike, takže ak máte vysoké skóre EA, podobne sú na tom aj vaši rodičia a je tam šanca, že majú aj viac bohatstva, ktoré by vám zanechali.



Vyššie skóre EA sa nedá preniesť do vyšších mier úspor. Je však prepojené s ochotou riskovať (merané dvomi prieskumnými otázkami o tolerancii rizika). Akceptovanie väčšieho množstva rizík je pre bohatstvo rozhodujúce. Ekonómovia zistili, že u respondentov s vysokou hodnotou EA je väčšia pravdepodobnosť, že budú chcieť vlastniť akcie, majú históriu podnikania a dokážu lepšie tolerovať nejednoznačnosť. Všetky tieto vlastnosti prispievajú k väčšiemu bohatstvu.

Autori štúdie špekulujú nad tým, že prechod od režimu dôchodkového zabezpečenia s definovanými dávkami, v ktorom zamestnávatelia investujú dôchodkové aktíva pre zamestnancov a znášajú všetky riziká, do systému so stanovenými príspevkami, v ktorom si ľudia vyberajú svoje vlastné investície, zhorší majetkovú nerovnosť. Ľudia s vysokými skóre EA už zarábajú viac na svojich pracovných miestach a tiež dokážu robiť lepšie investičné rozhodnutia. Dôchodkový režim, ktorý vyžaduje, aby ľudia investovali každý za seba, zhoršuje nerovnosť tým, že zvýhodňuje tých, ktorí majú vysoké skóre EA.

Bohužiaľ, stále nie je jasné, prečo sa znižujú výnosy u tých jedincov, ktorí dosahujú najvyššie skóre EA. Vedci sa domnievajú, že je to odchýľka za ktorú môžu napríklad správne rozhodnutia. "Po určitom čase sa domácnosti môžu vyhýbať nákladnejším chybám a robiť z veľkej časti zdravé finančné rozhodnutia, takže väčšie skóre v meraní EA už nedokáže vytvoriť taký veľký rozdiel. Ide však len o špekulácie, a dúfajme, že následné štúdie potvrdia viac mechanizmov vedúcich k tomuto modelu,“ vysvetľuje Thom.



Možno jedného dňa budú mať odborníci k dispozícii viac štatisticky relevantných informácií keď sa ich ľudia budú pýtať, prečo nie sú bohatší.