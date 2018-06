Predaj rodinného striebra: Keď too big to fail neplatí len pre banky

Zdroj: HOR

Chorvátska najväčšia súkromná spoločnosť Agrokor sa už niekoľko rokov nedokáže pozviechať z problémov spôsobených expanziou. Firma rástla najmä externými akvizíciami konkurentov, nákupom podielov vo firmách v horizontálnej štruktúre a v nesúvisiacich odvetviach. Agrokor je dnes konglomerát pôsobiaci najmä v maloobchode, výrobe minerálnych vôd a nápojov, vo výrobe kuchynských olejov, zmrzliny, ale aj v mäsovej výrobe, v hotelovom biznise a poľnohospodárstve.

V krajine, ktorá má 4 milióny obyvateľov zamestnáva skupina Agrokor asi 60 000 ľudí a v reťazci 2 500 dodávateľov je zamestnaných ďalších 150 000 osôb. Aj z tohto dôvodu sa Agrokor stal „too big to fail“, alebo firmou so strategickým hospodárskym významom. Tržby Agrokoru, niekde na úrovni 6,5 miliardy Eur sa na Chorvátskom HDP podieľali asi 11 %-ami. Otrasy z Agrokoru boli tak silné, že kvôli tejto kauze odstúpila podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva Martina Dalic. Na verejnosť sa totiž dostala mailová komunikácia, ktorá vznikla počas prípravy zákona o záchrane Agrokoru. V tejto komunikácii sa odhalilo, že na príprave zákona, za ktorú bola zodpovedná ministerka hospodárstva sa podieľali firmy, ktoré neskôr získali mandát na poradenské činnosti so zámerom reštrukturalizovať skupinu Agrokor. Zákon o záchrane Agrokoru, v médiách označený ako Lex Agrokor bol medzičasom skúmaný na ústavnom súde Chorvátskej republiky a bol označený za vyhovujúci ústave.





Keď Agrokor išiel kúpiť najväčšieho slovinského maloobchodníka Merkator, požičal si na akvizíciu v bankách. Najväčšími veriteľmi sú dnes Sberbank a VTB z Ruska so svojimi úvermi. Ďalším v poradí je fond Knighthead Capital Management, špecialista na investície do špekulatívnych aktív a zlyhávajúcich firiem, ktorý vlastní dlhopisy skupiny Agrokor. Knighthead začal skupovať dlhopisy Agrokoru, keď ich hodnota prudko začala klesať a stal sa tak vlastníkom väčšej časti emisie.

Celkové záväzky chorvátskej firmy sa odhadujú minimálne na 7 miliárd Eur. Úvery od Sberbank sú niekde na úrovni 1 miliardy a angažovanosť VTB sa odhaduje na 300 miliónov Eur. Veritelia zrejme donútia štátom dosadeného správcu k postupnému predaju rodinného striebra. V skupine sa nachádza napríklad výrobca zmrzlinových produktov Ledo (ročné tržby približne 350 mil. Eur) alebo plnička minerálnych vôd Jamnica (obrat zhruba 160 mil. Eur). Potom čo pôvodný správca odstúpil kvôli podozreniu, že jeho spoločnosť si vystavila neoprávnené faktúry za poradenstvo sa súčasný správca musí postarať o zrealizovanie záchranného plánu. Plán reštrukturalizácie predpokladá, že firmám ako Konzum, Merkator, Velpro či Tisak sa podarí redukovať náklady na prevádzku a obmedziť investície. Plánuje sa aj predaj vedľajších aktivít Agrokoru ako sú hotelové služby a energetika. Predpokladom na úspešné „otočenie“ firmy do kladných čísiel je rast predajných ukazovateľov, udržanie trhových podielov a do veľkej miery aj úspešná turistická sezóna v rámci letných mesiacov. Ako sa však v posledných správach ukazuje, konkurenti ako Lidl, Spar, alebo Metro nespia na vavrínoch. Tržby skupiny Agrokor v porovnaní s minulým rokom klesli o 10% a to situáciu pre úspešný plán reštrukturalizácie nezlepšuje.





Zakladateľ skupiny Ivica Todorič sa z Londýna prizerá celému vývoju a bude zrejme z Británie vydaný chorvátskym vyšetrovateľom. Todorič kedysi Agrokor založil ako malú súkromnú firmu na pestovanie kvetov. Postupne sa mu podarilo vybudovať hospodárskeho obra, ktorý operoval vo viacerých krajinách Balkánu. Zo skromných pomerov sa časom prebojoval na silného muža, s dobrými kontaktmi napríklad k bývalému prezidentovi Tudžmanovi. Dnes je okrem iného obviňovaný z pozmeňovania finančných výkazov a sprenevery pri správe majetku akcionárov. Zostáva len dúfať, že vplyv politikov na reštrukturalizáciu nebude mať za následok skrivenie trhu, alebo ďalšie trvanie stavu agónie a úbytku kupujúcich.