MPRV SR pracuje na systéme záchrany farmárov postihnutých suchom

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR pracuje na systéme záchrany poľnohospodárskych podnikov postihnutých suchom. Uviedol to v piatok štátny tajomník MPRV SR Gabriel Csicsai (Most-Híd), za účasti zástupcov Agrárnej komory Slovenska (AKS) Heleny Patasiovej a Árpáda Mészárosa. Csicsai verí, že systém by mal byť hotový do konca roka.

"Pevne verím, že do konca roka dokážeme na ministerstve vytvoriť účinný záchranný systém, aby už nebolo potrebné sa do budúcnosti obracať kvôli tejto pomoci priamo na vládu, pretože bude existovať záchranný systém, ktorý môže v budúcnosti sanovať takéto prípady," zdôraznil Csicsai. Nechce podľa svojich slov však, aby systém rozdeľoval SR na suchom často postihovaný juhozápad a ostatný zvyšok Slovenska, ktorý trpí suchom spravidla menej.

Csicsai zároveň zdôraznil, že vytvorenie záchranného systému (fondu) je veľmi dôležité. Naposledy totiž v roku 2017 postihlo veľké sucho najmä juhozápad SR do takej miery, že niektoré agropodniky prišli aj o 50 % produkcie. Sucho však, zdá sa, postihuje podľa neho Slovensko aj v tomto roku, keďže takmer dva mesiace tohto polroka boli bez významnejších dažďových zrážok.

Záchranný systém pre farmárov postihnutých suchom by podľa názoru Csicsaia mal byť tvorený z ročných príspevkov vlády, ako aj farmárov. "Je vylúčené, aby do neho prispievala jedine vláda. Myslím si, že spravodlivé by bolo, ak by príspevky boli v pomere 50 % vláda a 50 % farmári," povedal. Záchranný systém (fond) by podľa štátneho tajomníka mal byť pre farmárov povinný, pretože musí byť dostatočné veľký a finančne silný.

Podľa Mészárosa sa na juhozápade dotýka problém sucha vyše 200 agropodnikov zamestnávajúcich až 5000 zamestnancov, čo je približne 10 % pracovníkov pracujúcich v slovenskom poľnohospodárstve.