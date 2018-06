D. Trump podľa médií schválil plán zavedenia ciel na čínsky tovar

dnes 9:46 -

Trump sa podľa informácií agentúry AP stretol vo štvrtok večer (14.6.) so svojimi poradcami pre obchod s tým, že v piatok by mali byť oficiálne oznámené dovozné clá na čínsky tovar v objeme minimálne 35 miliárd až 40 miliárd USD (29,84 miliardy až 34,10 miliardy eur). Podľa niektorých zdrojov by hodnota tovaru z Číny, na ktorý sa budú vzťahovať dovozné clá, mohla dosiahnuť 55 miliárd USD. Zoznam produktov by mal byť oznámený v priebehu piatka.