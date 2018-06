Merkelová by mohla byť odvážnejšia pri riešení problémov eurozóny

dnes 17:16 -

Grécky minister financií Euklid Tsakalotos požaduje od nemeckej kancelárky Angely Merkelovej viac angažovanosti pre eurozónu.

"Problémy eurozóny sa nevyriešia tým, že budeme pokračovať tak ako doteraz," povedal Tsakalotos v rozhovore pre portál Zeit Online. "Pani Merkelová by mohla byť odvážnejšia, než je," odpovedal na otázku, či Európa potrebuje víziu v štýle francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona alebo skôr opatrnejší prístup v štýle Merkelovej.

Podľa Tsakalotosa by bolo dobré, keby sa eurozóna stala proaktívnou namiesto toho, aby len reagovala na problémy. Menová únia by navyše mala disponovať mechanizmom, ktorý by riešil regionálne nerovnosti. "Je nevyhnutné, že eurozóna sa dostane pod tlak, ak sa nejakému regiónu bude veľmi dariť a inému nie."

Tsakalotosa rovnako ako mnohých ďalších znepokojuje vývoj v Taliansku. To, že tam ľudia už nevolia tradičné strany, je zapríčinené veľkými sociálnymi a regionálnymi problémami. Aktuálne situácia je však podľa neho aj šancou, pretože vyžaduje vážnu diskusiu o eurozóne. "Dúfam, že Taliansko povedie k uvedomeniu si naliehavosti situácie." Tsakalotos upozornil, že si musíme zanalyzovať, prečo Taliani volia strany, ktoré volia. "Taliani sa zrazu nezbláznili."

Vývoj v Taliansku tiež spôsobil, že vzrástli aj výnosy gréckych dlhopisov, čo sťažuje Aténam financovanie na trhu, upozornil Tsakalotos. "Nepredpokladám však, že to bude trvať večne."