Bankári a futbal: Goldman Sachs predpovedá, že Brazília sa pomstí Nemecku

Štyri roky sú dlhým obdobím vo futbale, ale hráči, fanúšikovia a národy nemajú krátku pamäť. Brazília naposledy bodovala na majstrovstvách sveta, keď porazila Holandsko v súboji o tretie miesto. V semifinále ale inkasovala 7-1 v zápase s Nemeckom. Napriek tomu analytici Goldman Sachs tentoraz vidia Brazíliu v najlepšom svetle. Brazílska cesta do finále bude mať aj historický podtón, podľa údajov z Goldman Sachs zverejnených v pondelok, bude to opakovanie finále Svetového pohára z roku 1998 proti Francúzsku. Francúzi pred dvadsiatimi rokmi oslavovali, ale banka predpokladá, že tentoraz to bude výsledok pre Brazíliu.

Svoju predikciu opiera Goldman Sachs Global Investment Research bezpochyby o útočníka Neymara a jeho formu. Ak porovnáme čísla, ktoré banka dala Brazílii, 18,5 %, a Francúzsku, iba 11,3 %, meno nového majstra sveta je viac ako jednoznačné. Pokiaľ ide o ostatné tímy, ktoré sa zúčastňujú turnaja v Rusku, zdá sa, že by sme mali očakávať množstvo veľkých prekvapení. Údaje uvádzajú, že 20 z 32 krajín, nedokázalo získať vo svoj prospech zápas v skupinových fázach.







"Na Majstrovstvách sveta, na rozdiel od Majstrovstiev Európy, môžeme očakávať veľké prekvapenia. Európsky pohár niekedy môže vyhrať Grécko, alebo Portugalsko. Na Majstrovstvách sveta je zvyčajne víťaz z tej istej skupiny krajín, ako je Brazília, Argentína, Nemecko alebo Španielsko. Bohužiaľ, Taliansko nemôže v tomto roku majstrovstvá vyhrať, ale v prípade víťaza to nebude veľké prekvapenie," komentuje nadchádzajúce zápolenia bývalý taliansky medzinárodný a trojnásobný tréner Ligy majstrov UEFA Carlo Ancelotti.



Pre Rusov to nie sú dobré správy, len dva body a predbežne iba tri góly počas troch zápasov. Saudská Arábia a Uruguaj postúpia zo skupiny A, ale v čase, keď turnaj dosiahne štvrťfinále, už budú mimo hry. Avšak v prípade Španielska, Argentíny a Anglicka to bude iné. Porazí ich Francúzsko, Portugalsko a Nemecko. Na základe predchádzajúcej predpovede, s ktorou prišla konkurenčná banka UBS minulý mesiac, si titul odnesie Nemecko. Z historického hľadiska však majstrovstvá sveta môžu byť nepredvídateľné, čo zistíme až po otvorení šampionátu 14. júna.



V roku 2014 sledovalo zápasy MS 3,2 miliardy ľudí. V tomto roku sa očakáva, že divákov bude ešte viac. Dopad Svetového pohára je taký silný, že má znateľný vplyv aj na činnosť finančného trhu, keďže obchodníci, tak ako všetci ostatní, svoju pozornosť obrátia na prebiehajúce zápasy.

Michael Ehrmann a David-Jan Jansen, ekonómovia z Európskej centrálnej banky a centrálnej banky Holandska, sledovali vplyv turnajov v rokoch 2010 a 2014 na objemy obchodov. Dopady boli obzvlášť veľké, keď hral domáci tím počas otváracích hodín. Napríklad v roku 2014, keď objemy na trhu bánk klesli až o 48 %. V priebehu turnaja v roku 2010, objemy obchodov klesli o odhadovaných 36 %. Autori príspevku tiež zistili, že počas zápasov národných tímov sa zistili "nepriaznivé cenové efekty", keďže ceny na miestnej burze sa líšili od toho, čo sa dialo na globálnych finančných trhoch.

A to nie je všetko. Futbalové finále, ale aj ostatné zápasy sú vzrušujúcejšie, keď niekto strelí gól. Výskum zistil, že gól daný oboma tímami znížil počet obchodov o ďalších 10 %. Chvíľu potrvá, kým sa eufória (alebo sklamanie) vyparí, väčšinou sa nálada 30 až 60 minút po skončení zápasu sa vráti do normálu.