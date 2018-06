Dobré správy: Globálnu ekonomiku neťahá nič do recesie

Zdroj: FT

Vyspelé aj rozvíjajúce sa ekonomiky teraz rastú asi o 0,5 - 1 percentuálny bod nad svojím trendom. Darí sa najmä americkej a čínskej ekonomike. Obe krajiny sa doposiaľ dokázali vyhýbať negatívnym dôsledkom neistoty prameniacej z ich obchodných sporov. K tomu prichádzajú dobré signály aj z eurozóny a Veľkej Británie, pretože sa zdá, že v oboch ekonomikách po predchádzajúcej slabosti oživenie opäť silnie.



Eurozóna ale teraz rastie len okrajovo nad trendom, stratila svoju predchádzajúcu pozíciu, kedy patrila medzi hlavných ťahúňov globálneho oživenia. Hlavným rizikom je pre ňu vývoj v Taliansku. Davies tvrdí, že taliansku ekonomiku by mohol postihnúť kvôli tamojšiemu politickému vývoju negatívny šok. Ten by však bol razantný iba v prípade, ak by nová vláda presadzovala politiku mieriacu k opusteniu eurozóny. Taliansky rast by potom mohol klesnúť na nulu.







Najcitlivejšie by takýto šok pocítila ekonomika nemecká, čo by podľa Daviesa "mohlo niektorých nemeckých politikov nepríjemne prekvapiť". Americká ekonomika je od talianskych problémov značne izolovaná, hoci aj tu by mohla spôsobiť škody cez sprísňovanie finančných podmienok.