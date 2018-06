Investorov na akciových trhoch obchodné vojny ani Severná Kórea netrápia

Zdroj: MarketWatch

Foto: SITA/AP

dnes 9:43 -

Aby bol obraz komplexnejší, ešte treba pridať vývoj v procese Brexitu a zasadnutie Bank of Japan. Takže čo z tohto mixu najpravdepodobnejšie zahýbe trhmi?



Obchodné vojny

Prečo nie sú investori vystrašení z eskalácie obchodného napätia, keď sa Trumpova vláda pripravuje na celý rad rozhovorov vrátane rokovaní s Čínou a rozhodujúcej fázy rokovaní o Severoamerickej dohode o voľnom obchode alebo dohode Nafta? Nie je to celkom tak, že by trhy ignorovali tieto signály, koniec koncov, len pred dvoma týždňami boli globálne finančné trhy dočasne naplnené obavami z formovania novej vlády v Taliansku. A zatiaľ čo v posledných týždňoch sme svedkami množstva ťažkých rozhovorov a strašidelných správach o obchodných limitoch, väčšina investorov venuje pozornosť radšej základným údajom, ktoré hovoria o posilnení americkej ekonomiky. Zdá sa, že trh je do určitej miery imúnny voči medializovaným obchodným správam. To je pravý opak voči dianiu zo začiatku tohto roka, kedy niektorí pozorovatelia trhu tvrdili, že investori prehnane reagujú na obchodné správy.







Trump-Kim summit

Ak investori ignorujú obavy v súvislosti s obchodom, zdá sa byť nepravdepodobné, že výsledok stretnutia Trump-Kim by mohol mať značný vplyv na trh vzhľadom na obmedzený hmatateľný hospodársky vplyv tohto rokovania."Ani prelomový rozhovor medzi dvoma lídrami by pravdepodobne v strednodobom horizonte značne nedokázal zmeniť akciové trhy," napísal Oliver Jones, ekonóm Capital Economics, vo svojej poznámke pre klientov. Poznamenáva, že globálne akciové trhy nereagovali ani v minulom roku, keď sa rétorika medzi Washingtonom a Pchjongjangom ubrali smerom, že Trump pohrozil "ohňom a zúrivosťou", keďže Severná Kórea oslavovala sériu raketových štartov.







Rozhodnutie Fedu

Stretnutie Fedu však môže pre niektorých investorov pôsobiť ako červené súkno. Zatiaľ čo zvyšovanie sadzieb sa považuje za predbežný záver, dôraz sa bude klásť na tzv. bodový graf, ukazujúci to, čo jednotliví tvorcovia politiky očakávajú od Fedu v budúcnosti. Pozornosť sa obracia aj na prípadnú zmenu tónu zástupcov centrálnej banky a na tlačovú konferenciu predsedu Jerome Powella. Čokoľvek, čo by presvedčilo investorov, že Fed by v roku 2018 ešte dvakrát upravil sadzby namiesto jednej väčšej zmeny, by mohlo vyvolať nervozitu medzi investormi. Fed by mohol upustiť aj od vyhlásenia, v ktorom sa uvádza, že sadzba Fed-Funds pravdepodobne zostane "po určitý čas pod úrovňami, ktoré sa očakávajú v dlhodobejšom horizonte." V skutočnosti by to mohlo odrážať signál, že Fed verí, že sa blíži ku koncu cyklu zvyšovania sadzieb, ako to očakávajú investori.





Ďalšie plány ECB

Nakoniec by mohol zostať tromf v rukách ECB, pokiaľ ide o prekvapenie alebo sklamanie. Investori čakajú, aby centrálna banka poskytla prehľad o tom, ako zamýšľa nadviazať na svoj program nákupov aktív, ktorý v súčasnosti plánuje udržať minimálne do septembra. Mnohí ekonómovia očakávajú, že ECB začne znižovať nákupy v októbri a skončí s nimi v decembri a následne v roku 2019 do určitej miery zvýši sadzby. Druhý tábor hovorí, že investori sú príliš nedočkaví a ECB sa pravdepodobne nezaviaže k tomu, že zruší svoje programy kvantitatívneho uvoľňovania v dôsledku mierneho zlepšenia údajov. "Máme tu jednoznačnú prestávku v rastovej trajektórii ekonomiky. Nemyslím si, že Rada ECB súhlasí s tým, že je čas odstrániť nasadené kroky," uviedol Carl Weinberg, medzinárodný ekonóm High Frequency Economics. Posúdenie ekonomických vyhliadok v eurozóne za nedostatočne úspešné by mohlo mať potenciálny dopad na sentiment investorov, myslia si analytici.