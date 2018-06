Sirotský dôchodok sa maturantovi obnoví až po zápise na vysokú školu

dnes 9:46 -

Maturanti, ktorí v súčasnosti končia štúdium na stredných školách a poberajú sirotský dôchodok, majú nárok na jeho výplatu až do 31. 8. 2018. Sociálna poisťovňa (SP) im výplatu dôchodku po ukončení tohto termínu zastaví bez ohľadu na to, či od septembra 2018 budú pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu, alebo nie. Poisťovňa informuje o zastavení výplaty dôchodku písomným rozhodnutím.

Ak študent bude pokračovať v štúdiu na vysokej škole, opäť sa stane nezaopatreným dieťaťom a vznikne mu tak nárok na sirotský dôchodok. Na to, aby sa mu obnovilo vyplácanie sirotského dôchodku, je však potrebné, aby SP predložil potvrdenie o návšteve školy do ôsmich dní po zápise na vysokoškolské štúdium. Na základe tohto potvrdenia poisťovňa študentovi výplatu sirotského dôchodku uvoľní odo dňa pozastavenia výplaty. Znamená to, že ak sa študentovi začne vysokoškolské štúdium napr. 17. septembra, sirotský dôchodok mu bude vyplatený aj za septembrový výplatný termín.

"Upozorňujeme študentov, že potrebným tlačivom pre uvoľnenie výplaty sirotského dôchodku je potvrdenie o návšteve školy. Rozhodnutie o prijatí na vysokoškolské štúdium nie je postačujúcim dokladom. Preto je potrebné nechať si potvrdiť vysokoškolské štúdium na danej vysokej škole v deň zápisu," radí Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne.