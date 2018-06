Arca Brokerage House v roku 2017 s významným nárastom aktív pod svojou správou

dnes 9:00 -

"Tento ukazovateľ je dôkazom, že naše investičné služby a riešenia, ako aj poskytovaná odborná starostlivosť a hodnotný klientsky servis sa tešia veľkej obľube investorov. Vo všeobecnosti možno skonštatovať, že rok 2017 sa niesol v duchu všeobecnej ekonomickej prosperity a trhovej konjunktúry, čo sa prejavilo aj v investičnom správaní jednotlivcov naprieč všetkými úrovňami trhu z titulu finančnej bonity klientov," uviedol člen predstavenstva Arca Brokerage House Michal Šimo, zodpovedný za obchod a strategický rozvoj.

Obchodník s cennými papiermi zaznamenal v roku 2017 aj nárast klientskeho kmeňa, a to zo 4 403 na 5 632 klientov ku koncu roka 2017, ktorí aktívne využívali investičné služby a riešenia spoločnosti. V praxi to znamená, že každý mesiac pribudlo v priemere viac ako 100 nových klientov. Pozitívnym parametrom je aj skutočnosť, že priemerná výška aktív pod správou na klienta medziročne vzrástla z 20 135 eur v roku 2016 na 24 851 eur za rok 2017. "Znamená to, že spoločnosť zvýšila svoj vplyv a význam v rámci sektora bonitnejších investorov, kde má i naďalej záujem rozširovať svoje aktivity a pôsobenie," podčiarkol Michal Šimo.

Členovia predstavenstva Arca Brokerage House Michal Šimo a Alexandra Olasová

Rok 2017 sa niesol v znamení zvýšenia výnosov z poplatkov a provízii, a to z pôvodných 2,558 mil. eur v roku 2016 na 3,141 mil. eur ku koncu roka 2017. "Celkovému hospodáreniu spoločnosti napomohla aj skutočnosť, že v minulom roku došlo k medziročnému poklesu prevádzkových nákladov približne o 7 %. Celkový obchodný a strategický rozvoj spojený s rozpočtovou disciplínou sa pretavil do pozitívneho hospodárskeho výsledku po zdanení, na úrovni viac ako 476-tisíc eur," povedala členka predstavenstva Arca Brokerage House Alexandra Olasová, zodpovedná za back office a administratívu.

Arca Brokerage House vznikla v roku 2003 pod obchodným menom AFS obchodník s cennými papiermi. V júni 2006 zmenila názov na SALVE INVESTMENTS. Po viac ako desiatich rokoch, v lete 2017 spoločnosť zmenila názov na Arca Brokerage House, s cieľom ešte viac posilniť väzby smerom k finančnej skupine Arca Capital, ku ktorej patrí. Jej investičné služby a riešenia využilo od roku 2003 už viac ako 12 000 klientov a aktuálne zastrešuje a spravuje aktíva pod svojou správou na úrovni viac ako 150 mil. eur.