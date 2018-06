Špinavé a drahé: Privysoká cena za spaľovanie uhlia

Zdroj: bloomberg

Foto:SITA/AP

dnes 9:44 -

Otázka nie je postavená z hľadiska životného prostredia hoci práve tu môžu byť nepriame náklady v dlhodobom horizonte najväčšie. Ani z hľadiska verejného zdravia, aj keď znečistenie ovzdušia z jednej uhoľnej elektrárne ročne spôsobuje stovky astmatických záchvatov a desiatky predčasných úmrtí. Tieto podstatné záležitosti šli bokom, zaujímavá je finančná stránka veci. Uhoľné elektrárne sa v USA od roku 2010 rýchlo zatvárajú, už nefunguje viac ako polovica z pôvodného počtu, kvôli konkurenčnému boju s lacnejšou alternatívou, elektrárňami na zemný plyn. Prečo potom to umelé udržiavanie neefektívnych zariadení? Čím sa vyvažujú náklady na znečistenie, predčasné úmrtia na emisie tuhých častíc a vyššie účty za elektrinu?

Trump vo svojom uznesení v piatok uviedol, že zatváranie uhoľných elektrární ohrozuje národnú energetickú rôznorodosť a "odolnosť" siete. Tým pádom je ohrozená národná bezpečnosť, a to čiastočne kvôli tomu, že americké ministerstvo obrany je takmer úplne závislé od komerčnej energetickej siete, píše Bloomberg News odvolávajúc sa na predchádzajúce administratívne správy. Teoreticky sieť potrebuje uhlie na zabezpečenie kontinuálnej dodávky energie v prípade, že zemný plyn, vodná energia, slnečná energia a vietor z nejakého dôvodu vypadnú.







To však nie je skutočný problém, keďže Federálna komisia pre reguláciu energetiky viacmenej pred niekoľkými mesiacmi odmietla zatiaľ posledný pokus ministra pre energetiku Rika Perryho podporiť uhlie. Deregulované energetické trhy v USA majú zabezpečené spoľahlivé zásobovanie palivom tým, že cena sa odvíja od dopytu. FERC by mohol byť opätovne vyzvaný, aby spolupracoval pri zvyšovaní sadzieb na realizáciu tohto nového plánu, ale môže to znova odmietnuť.

Kto bude mať z Trumpovho plánu najväčší osoh? Prevádzkovatelia uhoľných elektrární a ich dodávatelia. To je skupina, ktorá zahŕňa aj niektorých z najvyšších podporovateľov prezidenta. Negatívny dopad pre všetkých ostatných, vyššie emisie uhlíka, predčasné úmrtia, vyššie výdavky na elektrickú energiu, však zasiahne oveľa väčšiu skupinu. Špinavá energia pri vyšších nákladoch, to nie je dobrý obchod pre nikoho.