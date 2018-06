Kurz eura, cena ropy, inflácia: Budú tohtoročné dovolenky drahšie?

Zdroj: Poštová banka

Foto: TASR/Martin Baumann

dnes 9:05 -

Najobľúbenejšou destináciou Slovákov je hneď po domovine Chorvátsko, kde zvykne stráviť dovolenku zhruba pätina našincov. Negatívnou správou pre našincov ale je, že spomedzi mien krajín, v ktorých často dovolenkujú, je chorvátska kuna jedinou, voči ktorej bolo euro v máji medziročne slabšie. Zmena však bola len nepatrná, pol percenta, a tak výrazne drahších nákupov sa tam z tohto dôvodu obávať nemusíme. Rovnako ako pred rokom by sme mohli zaplatiť aj v obľúbenom Bulharsku. Aspoň z pohľadu kurzového vývoja.

Z hľadiska vývoja mien je situácia pre našincov podstatne priaznivejšia v krajinách ako Turecko, Tunisko a Egypt. Spoločná európska mena bola v máji v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška voči tureckej líre silnejšia až o takmer tretinu. Z hľadiska kurzového vývoja je tak Turecko ideálnou dovolenkovou destináciou. V prípade tuniského dinára je euro medziročne silnejšie o takmer desatinu a pri egyptskej libre o viac než 5 %. Za rovnaký objem peňazí by sme si tak v týchto krajinách mohli v súčasnosti dovoliť kúpiť viac tovarov a služieb. Rovnako aj ceny za ubytovanie v hotelových rezortoch by tak hlavne v prípade Turecka mohli byť pre našincov atraktívnejšie.

Z hľadiska kurzového vývoja je jednoznačne výhodné si za cieľovú destináciu vybrať aj Rusko a vycestovať tak na výlet za Červeným námestím alebo množstvom iných zaujímavostí, ktoré táto rozlohou najväčšia krajina ponúka. Euro je totiž voči ruskému rubľu v porovnaní s vlaňajškom silnejšie až o 17 %. Dovolenka tam by nás tak mohla vyjsť lacnejšie ako vlani. Rusko síce nepatrí medzi „TOP destinácie“ Slovákov, na atraktivite však postupne získava. O niečo bližšie to však za predĺženým víkendom máme do Veľkej Británie. Zrejme aj rozhodnutie Britov o vystúpení z EÚ sa podpísalo pod to, že naša mena je voči britskej libre silnejšia o 2,6 %. Toto zhodnotenie ale nie je markantné, hlavne v porovnaní s mnohými inými obľúbenými dovolenkovými krajinami.







Euru sa darí aj voči menám nášho regiónu s výnimkou českej koruny. Zhodnotenie eura voči týmto menám síce nie je výrazné, ale aj tak tento kurzový vývoj našincov poteší. Okrem toho to môžu pozitívne vnímať aj obyvatelia prihraničných oblastí, ktorí k susedom radi vycestujú na nákupy. Naša mena je totiž medziročne silnejšia voči maďarskému forintu aj voči poľskému zlotému o zhruba 2 %. Nákupy v Poľsku a Maďarsku či dovolenka v týchto krajinách tak Slovákov môžu vyjsť lacnejšie ako pred rokom. Jedine voči českej korune je euro slabšie ako pred rokom, a to o -3,6 %, v dôsledku zrušenia kurzového záväzku Českej národnej banky.

Pri návštevách cudzích krajín je ale samozrejme potrebné brať do úvahy aj rozdielne výšky cenových hladín a vývoj inflácie. V Chorvátsku je priemerná cenová hladina približne o -3 % nižšia ako u nás, ceny samotných potravín a nápojov sú ale naopak vyššie. Bulharsko patrí medzi najlacnejšie krajiny únie a v priemere sú tam tovary a služby takmer o -30 % lacnejšie ako u nás. Aj Turecko je lacnejšou krajinou ako Slovensko a to priemerne o -12 %. Spomedzi krajín V4 sme krajinou s najvyššou cenovou úrovňou. V ČR sú ceny nižšie v priemere o -4 %, v Maďarsku o -12 % a v Poľsku až o -22 %.

Rýchly rast spotrebiteľských cien nás tiež môže nemilo prekvapiť a ceny v hoteloch či reštauráciách môžu byť výrazne vyššie, než na aké sme boli zvyknutí napríklad vlani. Nielen Slovensko, ale aj ostatné európske krajiny sa vlani prehupli z deflácie späť do inflácie. Rast cien v krajinách EÚ ale nie je výrazný a pohybuje sa približne na takých úrovniach, ako aj u nás, alebo je ešte nižší. V Chorvátsku medziročná inflácia aktuálne dosahuje len 1,4 %, v Bulharsku 1,7 % a v susedných krajinách sa pohybuje od 0,9 % v Poľsku do 2,4 % v Maďarsku. V krajinách mimo únie je však cenový rast často oveľa výraznejší. V Turecku, ktoré je z hľadiska kurzového vývoja lákavou dovolenkovou destináciou, sú ceny v obchodoch aktuálne až o desatinu vyššie ako vlani. V Tunisku inflácia presahuje úroveň 6 % a v Egypte dokonca dosahuje dvojciferné hodnoty.

V obľúbených dovolenkových destináciách sa teda musíme pripraviť na vyššie ceny v obchodoch ako vlani. Na druhej strane ale silnejšie euro bude slovenským dovolenkárom kompenzovať vyššie ceny spôsobené infláciou.





Dovolenkovej turistike ale tento rok nepraje vývoj na ropnom trhu. Ceny ropy Brent sú totiž v súčasnosti až o takmer 50 % vyššie ako pred rokom, a to sa premieta aj do cien palív. Tie sa nielenže nachádzajú na svojich tohtoročných maximách, ale výrazne drahšie sú aj oproti vlaňajšku. Za liter motorovej nafty zaplatíme v priemere viac až o takmer 14 %, benzín 95 oktánový nás vyjde drahšie o zhruba 9 % a benzín 98 oktánový o 8 %. Drahšie palivá dovolenkárov netešia, keďže sa premietajú aj do vyšších cestovných nákladov. A to nielen pri tankovaní na benzínkach, ale podpisujú sa aj pod zdražovanie dopravných služieb vrátane leteckej prepravy. Okrem toho platí, že drahšia ropa sa premieta aj do zdražovania potravín a v podstate všetkých tovarov a služieb, keďže tie treba nielen vyrobiť, ale aj prepraviť k zákazníkom.



Autorom je Jana Glasová, analytička Poštovej banky