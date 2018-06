Ako začať s investovaním: 5 najlepších tipov podľa JPMorgan

Zdroj: businessinsider

Foto: getty images;SITA/AP

dnes 0:00 -

Ak hľadáte možnosť, ako svoje úspory znásobiť, investovaniu sa asi nevyhnete. Pre neskúsených to ale môže byť skľučujúce. Investovanie však nemusí byť komplikované. Ako povedal Michael Liersch, vedúci finančného plánovania v JPMorgan pre Business Insider, základom úspechu je 5 krokov.

1. Vytvorte si plán

Liersch si myslí, že prvou vecou, ​​ktorú by ste mali ešte pred investovaním urobiť, je vytvoriť si rozpočet a zistiť, kde vám najviac peniaze utekajú. "Jednoduchý prvý krok, urobte si hrubý odhad, koľko z vášho celkového príjmu ide na výdavky, sporenie, či dary," povedal Liersch. Na webe nájdete celý rad aplikácií, ktoré vám na základe rôznych algoritmov môžu pomôcť nastaviť rozpočet a spravovať svoje financie. Ak vás moderné technológie neoslovili, to isté dokážete pracnejšie urobiť pomocou jednoduchej tabuľky. Keď zistíte, ako na tom ste, môžete sa rozhodnúť, koľko chcete investovať a koľko si odkladať v podobe sporenia. Možno dokonca uvidíte, že niektoré vaše výdavky sú príliš vysoké a je potrebné presunúť niektoré z nich do dôležitejších skupín. "Opýtajte sa sami seba, či sú peniaze alokované tak, ako ste to chceli, alebo či by nebolo lepšie ich následne popreskupovať," povedal Liersch.





2. Prehodnoťte svoje rozhodnutia

Vyťahovať peniaze z vašich úspor aby ste ich mohli investovať, si neraz vyžaduje silný žalúdok. Ale potrebujete pohľad z novej perspektívy. Namiesto toho, aby ste sa sústredili na to, že budete mať menej peňazí na stravovanie, premýšľajte o tom, koľko peňazí by ste potrebovali napríklad pri kúpe nehnuteľnosti. "Je to jednoducho proces hľadania tej istej situácie ale pohľad z inej perspektívy, poznáte to, pohár je z polovice plný alebo prázdny. Napríklad namiesto toho, aby ste sa báli, že si nebudete môcť dovoliť najnovšiu elektronickú hračku (mobil), môžete začať uvažovať o tom, čo urobíte s ušetrenými peniazmi," odporúča Liersch. A ak sa vám hlava zakrúti zo strachu z poklesu akciového trhu, Liersch hovorí, že aj to môžete vnímať pozitívne, "ako príležitosť kúpiť lacno a nie ako dôvod na panický predaj."





3. Držte sa nastoleného kurzu

Liersch pripomína neskúseným investorom, že nejde o rýchle peniaze, zarobiť na výnosoch z investície je beh na dlhú trať. Predstavte si, že ste prišli o 20 % z investície. Ak by peniaze boli určené na odchod do dôchodku za 30 rokov, mohli by ste pokojne a trpezlivo čakať na to, kedy sa trh zotaví. Teraz si predstavte, ako odlišne a emocionálne by ste mohli zareagovať, keby ste potrebovali takúto splátku za dom urobiť v priebehu troch mesiacov. "Musíte sa rozhodnúť, aké sú vaše priority. Ale nezabudnite zostať v hre," odporúča Liersch. Inými slovami, buďte trpezliví, na trhu sú veľké výkyvy do oboch strán. Nepokúšajte sa o časovanie trhu, vyhrať dokážete len v prípade, ak sa budete držať kurzu.







4. Nechoďte do toho sami

Viac hláv, viac kapusty. Možno práve fundovanosť finančného poradcu, ktorý vám pomôže s vašou investičnou stratégiou, môže byť všetko, čo potrebujete pre upokojenie vašich obáv. Našťastie ale nemusíte mať profesionálneho poradcu, aby ste spoznali aj iný názor. Podľa Lierscha si za partnera vo vašej investičnej stratégii môžete zvoliť aj priateľov, či rodinných príslušníkov. Môže to byť ktokoľvek s odlišným prístupom, kto je ochotný napadnúť vaše názory, rozumne oponovať a pomôcť vám vydržať počas dobrých aj zlých období. To znamená, že ak máte vo svojej investičnej stratégii averziu k riziku a ste skôr konzervatívni, možno budete chcieť získať pomoc od niekoho, kto bude s najväčšou pravdepodobnosťou riskovať, alebo naopak, budete sa chcieť uistiť, že vám nič neušlo a na veci sa pozeráte zo správnej perspektívy.







5. Najskôr malé kroky

Áno, začiatky bývajú ťažké. Avšak aj pri investíciách platí, že časom bude všetko jednoduchšie. Liersch uznáva, že šetrenie nie je inštinktívne pre každého, ale ktokoľvek môže urobiť malé kroky, aby sa postupne niekam prepracoval. "Namiesto toho, aby ste sa zamerali na celkové náklady na domácnosť, či splácanie pôžičky, zaviažte sa, že budete pravidelne odkladať malú sumu bokom. V konečnom dôsledku ide o vytváranie zvyku, pravidelne šetriť a investovať. Ak nie ste schopní nič ušetriť, zvážte možnosť zautomatizovať to tak, že z každej výplaty vám odíde na špeciálny sporiaci účet určitá čiastka bez potreby akejkoľvek iniciatívy," uzatvára Liersch.