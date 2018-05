Novela verejného obstarávania výrazne zúži kontrolu tendrov, upozorňuje TIS

dnes 17:16 -

Novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorú tento mesiac predstavil Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), môže podľa mimovládnej organizácie Transparency International Slovensko (TIS) výrazne zúžiť verejnú kontrolu tendrov. "V priemere o tretinu zvyšuje hodnotu zákaziek, pri ktorej sa nemusí centrálne vypísať súťaž, nemusia sa dodržiavať minimálne termíny zadávania či štandardné postupy obstarávania," informoval v utorok riaditeľ TIS Gabriel Šípoš.

Mimovládka navrhuje nezvyšovať bezsúťažné limity pre zákazky bez toho, aby verejné inštitúcie nezverejňovali oznámenia o vyhlásení zákazky, o priebehu tendra a ponukách súťažiacich na internete. "Neohrozí to rýchlosť nákupov, no zachová ich transparentnosť," tvrdí Šípoš. Transparency International v pondelok iniciovala hromadnú pripomienku k novele, ktorú za niekoľko hodín od jej zverejnenia už podpísalo viac ako štyristo občanov.

Ak návrh novely prejde, od jesene tohto roku reálna súťaž prestane byť povinnou pri tovaroch a službách do 70 tis. eur bez DPH (teraz do 50 tis. eur), pri stavebných prácach do 180 tis. eur (150 tis. eur) a pri hotelových, kultúrnych či sociálnych službách do 260 tis. eur (200 tis. eur). Väčšinu zákaziek v takejto hodnote doteraz zadávali práve mestá a obce alebo ich organizácie.

"Po schválení nových limitov bude zhruba platiť, že tri štvrtiny hodnoty samosprávnych zákaziek budú môcť byť pridelené bez oficiálnej súťaže. V roku 2016 mali totiž celkovú sumu kapitálových nákupov až 85 % obcí menšiu ako 216 tis. eur (180 tis. eur bezsúťažný limit stavieb plus DPH), respektíve dve tretiny menej ako 84 tis. eur (70 tis. eur limit na tovar či služby plus DPH)," uviedol Šípoš.

Štát zároveň podľa mimovládky už nebude riešiť, ako sa používajú peniaze v prípade, že verejná dotácia na nákup je nižšia ako 50 % hodnoty zákazky. Týka sa to najmä firiem, ktoré brali eurofondy a doteraz ich nemohli použiť bez pravidiel obstarávania. "Podľa novely nebude ani podstatné, či štát pridelí dotáciu stotisíc alebo milión eur," poznamenal riaditeľ TIS. "Novela tak ide v trendoch Ficových vlád čo najviac uvoľniť pravidlá pre politikov a úrady. Oproti zákonu za Radičovej vlády sa bezsúťažné limity zvýšia 3,5-násobne pri tovaroch a službách a dokonca 6-násobne pri stavebných prácach," upozornil Šípoš.

V dôvodovej správe k návrhu novely podľa TIS chýba akékoľvek zhodnotenie úprav limitov spred roka, či sa naozaj kupuje lepšia hodnota za peniaze, či to neprinieslo viacej korupcie a naozaj vo väčšej miere zákazky vyhrávajú malí a strední podnikatelia, čo sľubuje ÚVo aj tentokrát. Podobne sa podľa mimovládnej organizácie pri kalkulácii dopadu na štátny rozpočet nerieši riziko, že s menším verejným dohľadom môže prísť viac predražených zákaziek. "Novela navrhuje uvoľniť kontrolu, hoci schopnosť stíhať machinácie pri verejnom obstarávaní je minimálna. Za posledných päť rokov bolo za tento čin u nás odsúdených 21 ľudí. Pre porovnanie, v rovnakom čase bolo vysúťažených 30 tisíc zákaziek za 20 mld. eur," dodal Šípoš.