Guvernér talianskej centrálnej banky varuje pred odchodom investorov

Guvernér talianskej centrálnej banky Ignazio Visco vo výročnej správe o stave ekonomiky vyhlásil, že "osud Talianska je spojený s Európou". Vyjadril sa tak v čase, keď hrozí, že politická neistota zatiahne tretiu najväčšiu ekonomiku eurozóny do novej krízy. "Je dôležité, aby Taliansko malo závažný hlas na fórach, na ktorých sa rozhoduje o budúcnosti Európskej únie," povedal v utorok Visco s odkazom na nadchádzajúce rozhodnutia EÚ v súvislosti s riadením bloku, viacročnými rozpočtami a revíziou finančných pravidiel.

Guvernér talianskej centrálnej banky zároveň upozornil, že investori utečú, ak uvidia, že ich kapitál stráca hodnotu v dôsledku ekonomickej krízy a dodal, že "finančná kríza, ktorá by nasledovala, by nás významne posunula do minulosti". Taliansky prezident odmietol euroskeptického kandidáta na post ministra hospodárstva, ktorého navrhli lídri dvoch populistických strán snažiacich sa zostaviť novú vládu. Prezident Sergio Mattarella namiesto toho rozhodol, že do predčasných volieb bude vládu viesť bývalý predstaviteľ Medzinárodného menového fondu Carlo Cottarelli. Na adresu populistov guvernér centrálnej banky povedal: "Nie sme obmedzovaní európskymi pravidlami, ale ekonomickou logikou".