Opozičná novela zákona o sociálnom poistení neprešla do 2. čítania

Parlament neposunul do druhého čítania návrh novely zákona o sociálnom poistení od poslankýň za SaS Lucie Ďuriš Nicholsonovej a Renáty Kaščákovej. Liberálne poslankyne navrhovali zaviesť inštitút osobitného príjemcu pre poberateľa dávky sociálneho poistenia, ktorý zo zdravotných dôvodov nemôže prijímať výplatu tejto dávky, a to aj bez súhlasu poberateľa dávky. Za osobitného príjemcu by bolo možné ustanoviť blízku osobu poberateľa dávky sociálneho poistenia.

Sociálna poisťovňa by bola povinná ustanoviť osobitného príjemcu len na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára najneskôr do troch dní. "Dôvodom návrhu sú opakované a dlhoročné problémy stoviek poberateľov dávok sociálneho poistenia a ich najbližších príbuzných, keď sa väčšinou náhle a nečakane ocitnú v situácii, že nie sú schopní zo zdravotných dôvodov prijať dávku, ktorá sa im vypláca v hotovosti a nemajú zriadený bankový účet, čo je osobitne časté u seniorov, ale aj u ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím," zdôvodnili poslankyne.

Do ďalšieho legislatívneho procesu sa nedostal ani návrh novely zákona o rodičovskom príspevku od poslancov za hnutie Sme rodina. Neuspeli s návrhom zvýšiť sumu rodičovského príspevku na rovnakú výšku ako je suma príspevku na starostlivosť o dieťa. "Dôvodom predloženia takejto legislatívnej úpravy je snaha o finančné zrovnoprávnenie rodičovského príspevku (súčasne vo výške 214,70 eura mesačne) s príspevkom na starostlivosť o dieťa (súčasne: 280 eur mesačne),“ uviedli predkladatelia. Rôzna výška príspevkov pri starostlivosti o dieťa do troch rokov je podľa opozičných poslancov diskriminačná a nemá žiadnu opodstatnenosť.