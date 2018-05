Transakcia, ktorá vytvorí najväčšiu banku v regióne Blízkeho východu a severnej Afriky

Zdroj: HOR

V uplynulých dňoch sa odohrala v poradí už štvrtá výmena majiteľa 5. najväčšej súkromnej banky v Turecku. Banka zo spojených arabských emirátov Emirates NBD sa dohodla s Ruskou Sberbank na odkúpení tureckej Denizbank za 3,2 miliardy dolárov.







Denizbank sa po Akbank, Garanti Bank, Yapive Kredit a TEB Bank radí na piate miesto medzi neštátnymi bankami v Turecku. Banka s takmer storočnou tradíciou vznikla pôvodne v 30. rokoch 20. storočia, keď turecká vláda chcela podporiť rozbiehajúci sa priemysel lodiarstva a námornej dopravy v Turecku. Preto aj lodné kormidlo v logu banky.

Po zlúčení Denizbank so štátnou sporiteľňou Emlak sa v roku 1997 vláda rozhodla speňažiť bankovú licenciu Denizbank a ponúkla ju do aukcie. (Vcelku zaujímavá myšlienka, nad ktorou by sa možno mohli zamyslieť aj naši politici, ak by chceli kreatívnejšie naplniť štátnu pokladnicu iným spôsobom, než len zavádzaním nových daní). Víťazom aukcie sa stal Zorlu Holding, ktorý je jedným z typických tureckých rodinných priemyselno-finančných holdingov. Zorlu podniká v energetike, textilnom priemysle, v elektronike (vlastní napríklad aj značku Vestel) a v nehnuteľnostiach.



Po úvodnej expanzii uviedol Zorlu v roku 2004 akcie Denizbank na istanbulskú burzu a v roku 2006 sa 75 % akcií Denizbank dostalo do vlastníctva skupiny Dexia. Za tento podiel vtedy zaplatila Dexia 2,43 miliardy dolárov. Keď sa v čase hypotekárnej krízy dostala do ťažkostí aj Dexia, speňažila svoj podiel v Denizbanke a predala ho za 3,6 miliardy dolárov najväčšej ruskej sporiteľni Serbank. Dnes má Denizbank aktíva vo výške 169,4 miliárd tureckých lír, prevádzkuje 751 pobočiek, vrátane 43 za hranicami krajiny.







Po 6 rokoch sa balík znovu presúva k novému majiteľovi za 3,2 miliardy USD. Banka Emirates NBD sa stane vlastníkom 99,85 % akcií a rozšíri tak svoje aktivity aj na územie Turecka, Rakúska a Nemcka, kde Denizbank má svoje pobočky. Emirates NBD sa do veľkej miery koncentruje na bankové služby v regióne perzského zálivu a Spojených arabských emirátov. Kúpou Denizbank sa jej aktivity môžu diverzifikovať do iných regiónov.







Medzi významné obchodné aktivity Emirates NBD patria napríklad emisie tzv. Sukuk poukážok, čo sú vlastne dlhopisy vyhovujúce islamským pravidlám bankovníctva. V marci 2018 takto napríklad banka sprostredkovala emisiu Sukuk dlhopisov pre aerolínie Emirates v celkovej hodnote 600 miliónov USD.

Predajom svojich podielov v Denizbank sa Sberbank stiahla z ďaľšieho zahraničného trhu a svoj zámer definovala aj väčšou snahou o obsluhu domáceho trhu, na ktorý sa chce sústrediť v najbližších rokoch.





Ako vo svojej správe uverejnila agentúra Thomson Reuters, svetový objem M&A transakcií sa v prvých 4 mesiacoch roku 2018 dostal na predkrízovú úroveň a objem sledovaných prevzatí a spojení medzi spoločnosťami dosiahol objem 2.000 milárd USD. Môžeme len odhadovať, či je to dôsledok nízkych úrokových sadzieb a firmy si vedia výhodne požičať na prevzatie iných hráčov, alebo či sa znovu blížime k spľasnutiu nejakej bubliny, čoho zvýšené M&A aktivity bývajú predzvesťou. Doplňujúcou informáciou by bolo dobré vedieť, aké násobky EBITDA sú kupujúci ochotní platiť.



Uzavretie dohody medzi Sberbank a bankou NPD podlieha schváleniu dozorných orgánov v Turecku, Rusku, SAE a ďalších krajinách, kde Denizbank pôsobí. Na správu zareagovali rastom o takmer sedem percent akcie NBD, akcie Sberbank zostali takmer bez zmeny.