Prezident SR uvítal návrh NKÚ na zriadenie osobitného kontrolného výboru

dnes 17:46 -

Prezident SR Andrej Kiska na stredajšom stretnutí s predstaviteľmi Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ) podľa ich slov uvítal myšlienku zriadenia osobitného kontrolného výboru, ktorá bola pred dvoma týždňami predstavená na stretnutí predstaviteľov NKÚ s predsedom NR SR Andrejom Dankom. Zároveň sa zaujímal aj o stav vykonaných kontrol v pôdohospodárstve. Informoval o tom po stredajšom stretnutí s prezidentom predseda NKÚ Karol Mitrík.

Prezident Andrej Kiska je podľa predsedu NKÚ myšlienke zriadenia osobitného kontrolného výboru naklonený. "Zriadenie kontrolného výboru sme preberali už s predsedom NR SR Andrejom Dankom pred dvomi týždňami a v stredu aj s poslancami na schôdzi parlamentu. Prezident je tejto myšlienke naklonený. Je to inštitút, ktorý tejto krajine chýba. V tomto výbore by sa zodpovedali poverení manažéri štátnych podnikov a inštitúcií, a nie Najvyšší kontrolný úrad, prečo zistil niektoré zistenia. Je to dôležitý inštitút, a treba povedať, že v rámci Visegrádskej štvorky a širšieho okolia SR sme jedinou krajinou, ktorá tento výbor nemá. Spätná väzba z najvyššej kontrolnej inštitúcie, ktorou je NR SR, je veľmi slabá. Naša kontrola to je málo, výborom sa chceme priblížiť vyspelým krajinám EÚ," uviedol Karol Mitrík.

Cestu, ktorú nastúpil NKÚ, považuje predseda úradu za správnu a publikovanie pozitívnych a negatívnych nálezov zas za užitočné. Zverejňovanie negatívnych hodnotení výsledkov kontrol vysvetľuje Mitrík ako motivačný prvok k náprave stavu tak, ako sa to deje momentálne napríklad v poľnohospodárstve. "Kontrolórov najviac trápia poľnohospodárstvo a Poľnohospodárska platobná agentúra, na čo sa pýtal aj prezident. Povedali sme mu, že procesy hodnotenia a nastavenia čerpania európskych prostriedkov v agrosektore boli veľmi laxné a voľné, čo vytváralo korupčné prostredie a prostriedky mohol dostať skoro každý uchádzač, pri subjektívnom hodnotení," dodal Karol Mitrík.