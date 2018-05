Obchodnícke grify starej školy, ako získať viac nových klientov

dnes 9:00 -

Začať s podnikaním nie je nič náročné. Skutočným umením je dlhodobo fungovať, platiť načas a pri tom aj zarobiť. Na to potrebujete prísun nových klientov, pretože ani tí najvernejší zákazníci neostanú pri jednej firme večne. S príchodom internetu sa možnosti, ako získať novú klientelu stali takmer neobmedzené. Napriek tomu často zabúdame na to, čo šikovní obchodníci vedeli dávno predtým. Pozrite sa, čo môžete pre rast zákazníckej základne urobiť už dnes, takmer bez námahy.

Povedzte spokojným klientom, čo ešte viete ponúknuť

Osobné odporúčanie od spokojných klientov je tou najlepšou reklamou, ktorá sa šíri zadarmo. Na ich spokojnosť má vplyv mnoho vecí, ktoré môžete pri spolupráci stále zlepšovať. Rýchle jednanie, prehľadné zmluvné podmienky, včasné dodanie produktov a služieb a ich kvalita, zákaznícky servis, ale aj také drobnosti ako uvítací či ďakovný email majú svoju váhu.

Môže sa stať, že klient nevie, v čom presne môže vašu firmu odporúčať, lebo nepozná celé portfólio produktov a služieb. Ak je spokojný, nie je vôbec hanbou pripomenúť mu, v čom všetkom sa na vás môže on, alebo jeho známi obrátiť, v akej činnosti ste určite najlepší a kto je váš ideálny klient. Jeden krôčik navyše, na ktorý sa často zabúda, no prináša výsledky.

Pripomeňte sa

Znie to ako banalita, pritom to robí tak málo firiem. Možno ste sa stretli s nádejným klientom, ktorý sa dlhšie neozval, alebo máte v databáze emailové adresy, ktorých majitelia ešte nič nenakúpili. Jednoducho sa im pripomeňte. Napísať krátky email s tým, či náhodou neviete byť nejako užitoční, nestojí ani veľa námahy, ani peňazí.

Takéto malé “šťuchnutie” častokrát veľmi pomôže, pretože človek ľahko zabúda a o jeho pozornosť denne súperia stovky firiem. Ten, kto si myslí, že ak sa obchod neuzavrie na prvý raz, tak sa neuzavrie vôbec, sa pripravuje o cenné príležitosti. Dôležité je pripomínať sa pravidelne, ale citlivo, aby ste nepôsobili nátlakovo.

Naučte sa lepšie vysvetliť, čo robíte

A nie len to. Musíte potenciálneho klienta presvedčiť, že ste vo svojej práci dobrí. To všetko na prvý raz. Vo všeobecnosti platí, že ten, kto vie vysvetliť veci jednoducho, znie múdrejšie a kompetentnejšie. Dlhé vysvetľovanie každého odradí, či už pri osobnom kontakte alebo v textoch na webstránke. Zvládnete to do 30 sekúnd?