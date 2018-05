Odhady sa rozchádzajú: Do piatich rokov bez hotovosti

Zdroj: BI;bloomberg

Foto: getty images

dnes 0:13 -

Používanie hotovosti vo Švédsku rýchlo klesá, už čoskoro sa stane prvou bezhotovostnou spoločnosťou na svete. Čoskoro je presnejšie v priebehu piatich rokov, tvrdia to vedci z Royal Institute of Technology v Štokholme, čo je najstaršia a najväčšia univerzita v krajine.



Vo Švédsku sa dnes podľa údajov centrálnej banky Riksbanken len 13 % platieb realizuje v hotovosti. Tento vývoj bol rýchly. Počet bankoviek a mincí v obehu klesol medzi rokmi 2012 a 2014 o 30 %. V uplynulom desaťročí klesol o viac ako polovicu.

Kým akademici hovoria o piatich rokoch, Riksbank je v podobných predpovediach opatrnejšia. Domnieva sa, že je skôr pravdepodobné, že bezhotovostná spoločnosť by sa mohla stať skutočnosťou tak za desať rokov. "Ak extrapolujete súčasné trendy, posledná bankovka bude odovzdaná do Riksbank do roku 2030," cituje Ceciliu Skingsleyovú, zástupkyňu guvernéra Riksbank, Financial Times.

Menová politika bude potrebovať zmenu. Obmedzené používanie peňazí prinútilo Riksbank, aby zvážila vydanie národnej digitálnej meny, e-krony. Vďaka tomu by sa švédska centrálna banka stala prvou významnou centrálnou bankou, ktorá vydáva digitálnu menu.





Zbavenie sa hotovosti prináša množstvo výhod ale aj nevýhod. Zatiaľ čo mnohí obhajujú bezhotovostnú spoločnosť, nie každý s takýmto krokom súhlasí. Šéf Riksbank nedávno povedal, že široká verejnosť je "veľmi frustrovaná tým čo sa deje a to je niečo s čím musíme skoncovať,“ citovala Stefana Ingvesa agentúra Bloomberg. Vyzýva k tomu, aby sa prostredníctvom právnych predpisov prinútili banky spravovať hotovosť, aby nedošlo k narušeniu hospodárskej súťaže a uzavretiu pobočiek. Jeho žiadosť však bola odmietnutá švédskou vládou.



Minister pre finančné trhy, Per Bolund tvrdí, že takéto právne predpisy by boli nespravodlivé a mohli by poškodiť prístup k bankovým službám."Pri bezhotovostnej bankovej pobočke, ktorá ponúka len niektoré služby, sa banka môže rozhodnúť zatvoriť túto pobočku jednoducho preto, že už nie je rentabilná," povedal Bolund pre agentúru Bloomberg. "Potom ale riskuje, že nebude na vidieku ponúkať služby, ktoré by inak ponúkať mohla."